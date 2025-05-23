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Город для Поттера: съемки фильма пройдут в графстве за $1,25 млрд

Кино

Настоящий "мини-город" построят в графстве Хартфордшир, где снимались оригинальные фильмы про Гарри Поттера. На это потратят $1,25 миллиарда

Хогвартс
Фото: commons.wikimedia.org by Joao Carlos Medau from Campinas, Brazil, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Хогвартс

Кроме декораций, рассчитанных на несколько сезонов, там хотят возвести школу для актеров-детей и медцентр, а также помещения для животных, которые будут использоваться во время съемок.

Премьера может состояться уже в 2026 или 2027 году. Первые утвержденные актеры уже известны.

Уточнения

Га́рри Джеймс По́ттер (англ. Harry James Potter) — литературный персонаж, главный герой серии романов английской писательницы Джоан Роулинг.
 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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