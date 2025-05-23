Город для Поттера: съемки фильма пройдут в графстве за $1,25 млрд

Настоящий "мини-город" построят в графстве Хартфордшир, где снимались оригинальные фильмы про Гарри Поттера. На это потратят $1,25 миллиарда
Кроме декораций, рассчитанных на несколько сезонов, там хотят возвести школу для актеров-детей и медцентр, а также помещения для животных, которые будут использоваться во время съемок.
Премьера может состояться уже в 2026 или 2027 году. Первые утвержденные актеры уже известны.
Га́рри Джеймс По́ттер (англ. Harry James Potter) — литературный персонаж, главный герой серии романов английской писательницы Джоан Роулинг.
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