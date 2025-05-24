11 лет ожидания: премьера Дьявол носит Prada 2 и секреты сюжета

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Поклонники модной саги "Дьявол носит Prada" дождутся продолжения: премьера сиквела запланирована на 1 мая 2026 года.

Фото: unsplash.com by Matthias Blonski, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Съёмки фильма

По данным Variety, сюжет ленты перенесёт зрителей в эпоху цифрового бума, где Миранда Пристли (Мерил Стрип) пытается спасти легендарный журнал Runway от краха.

Ей противостоит не только упадок печатных медиа, но и новая реальность — рекламные бюджеты уходят в онлайн, а главным "козырем" Миранды станет бывшая ассистентка Эмили (Эмили Блант), теперь возглавляющая люксовый холдинг.

Сценарий пишет Элин Брош Маккенна, автор оригинального фильма, а продюсирует проект Венди Файнерман, работавшая над первой частью. О создании сиквела стало известно ещё в 2024-м, но детали держались в секрете.

В новой главе зрители увидят, как Пристли, привыкшая диктовать правила, борется за влияние в мире, где соцсети важнее глянца.

Напомним, первая лента 2006 года, снятая по автобиографическому роману Лорен Вайсбергер, стала эталоном жанра. Энн Хэтэуэй в роли наивной Андреа Сакс и Стрип в образе харизматичного тирана покорили миллионы.

Уточнения

«Дьявол носит Prada» (англ The Devil Wears Prada) — комедийная драма режиссёра Дэвида Френкеля по одноимённой книге Лорен Вайсбергер, рассказывающая о девушке, попавшей на работу в один из наиболее влиятельных модных журналов.

