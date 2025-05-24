Анджелина Джоли в Каннах: напряжение с охранником попало на видео

0:50 Your browser does not support the audio element. Кино Фестивали

Анджелина Джоли стала героиней обсуждений после премьеры фильма "Эддингтон" на Каннском кинофестивале.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Анджелина Джоли

Как сообщает Daily Mail, поклонники заметили, что актриса демонстрировала явное напряжение рядом с личным охранником. В Сети появилось смонтированное видео, где Джоли избегает зрительного контакта с телохранителем и старается отойти от него.

"Ей нужна защита от собственной службы безопасности", "Он явно вызывает у неё дискомфорт", — прокомментировали пользователи соцсетей.

Причины такого поведения Джоли остаются неизвестными: представители актрисы пока не дали официальных пояснений.

Напомним, Анджелина воспитывает шестерых детей: трое из них — Шайло, Нокс и Вивьен — рождены в браке с Брэдом Питтом.

Уточнения

Анджели́на Джоли́ (англ. Angelina Jolie, произносится /dʒoʊˈliː/; при рождении — Анджели́на Джоли́ Войт, англ. Voight; род. 4 июня 1975, Лос-Анджелес, США) — американская актриса, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, модель и общественный деятель.



Междунаро́дный Ка́ннский кинофестива́ль (фр. Festival international du film de Cannes) — ежегодный кинематографический фестиваль, проводимый во второй половине мая в курортном городе Канн (Франция) на базе Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет.

