Аугуст Диль предупредил Европу: амнезия о нацизме делает фильм Серебренникова пророческим

0:59 Your browser does not support the audio element. Кино Фестивали

Немецкий актер Аугуст Диль заявил, что фильм Кирилла Серебренникова "Исчезновение Йозефа Менгеле" обретает зловещую актуальность на фоне европейских реалий.

Фото: commons.wikimedia.org by Maximilian Bühn, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Аугуст Диль

По мнению артиста, сыгравшего главную роль, общество стремительно теряет память о преступлениях нацизма.

"8 мая мы отмечали годовщину освобождения от национал-социализма. Но в Европе сейчас царит мрак — словно у всех амнезия", — подчеркнул Диль в интервью DW.

Актёр назвал съёмки с Серебренниковым уникальным опытом, сравнив процесс с "танцем": "Мы работали в синхронности с оператором и командой. Уходил со съёмок, как после театрального спектакля".

Лента, премьера которой состоялась на 78-м Каннском фестивале, основана на книге Оливье Гезе. Сюжет рассказывает, как Йозеф Менгеле, проводивший чудовищные опыты в Освенциме, десятилетиями скрывался в Южной Америке.

Уточнения

Аугуст Диль (нем. August Diehl; род. 4 января 1976, Западный Берлин) — немецкий актёр.



Кири́лл Семёнович Сере́бренников (род. 7 сентября 1969, Ростов-на-Дону) — российский теле-, кино- и театральный режиссёр, телеведущий.

