Том Круз раскрыл секрет вечной молодости: снимусь в кино даже после 100 лет

62-летний Том Круз, звезда франшизы "Миссия невыполнима", в интервью The Hollywood Reporter поделился с поклонниками амбициозными планами.
Актёр намерен сниматься в боевиках и драмах даже после 100 лет, следуя примеру 82-летнего Харрисона Форда.
"Я никогда не остановлюсь. Никогда не брошу экшн, драму или комедию — я горю этим", — заявил Круз.
Секрет его молодости, как оказалось, не требует дорогих процедур. Актёр поддерживает форму через разнообразную активность: каякинг, спелеологию, фехтование, скалолазание и бег.
"Я постоянно пробую новое — это держит тело и ум в тонусе", — объяснил он в интервью Men's Health.
Свою преданность делу Круз доказал на съёмках "Миссия невыполнима: Последняя глава", где лично выполнил опасные трюки — от погружения на глубину до ходьбы по крылу биплана.
Том Круз (англ. Tom Cruise, полное имя — То́мас Круз Мапотер IV (англ. Tom Cruise Mapother IV); род. 3 июля 1962, Сиракьюс, Нью-Йорк, США) — американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер.
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