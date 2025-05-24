Дензел Вашингтон и Спайк Ли взорвали Канны: триллер-ремейк с рекордным рейтингом Rotten Tomatoes

1:16 Your browser does not support the audio element. Кино Фестивали

На Каннском кинофестивале состоялась премьера криминального триллера "Рай и ад" (Highest 2 Lowest) — новой работы Спайка Ли с Дензелом Вашингтоном в главной роли.

Фото: commons.wikimedia.org by Adam Chitayat, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Дензел Вашингтон

Лента, переосмысливающая сюжет одноимённого шедевра Акиры Куросавы (1963), уже получила 95% на Rotten Tomatoes. Вашингтон играет музыкального магната, столкнувшегося с шантажом и моральным выбором, а в поддержку ему — Джеффри Райт ("Одни из нас") и рэперы ASAP Rocky с Ice Spice.

Критики хвалят фильм за "энергию хаоса" и визуальную мощь. IndieWire называет его "гипнотическим путешествием в эпоху парасоциальных отношений", а TIME — "умным и глубоким, без намёка на сентиментальность".

Однако The Independent отмечает, что на фоне "Малкольма Икс" (1992) новая работа Ли кажется менее масштабной.

Сам режиссёр, известный провокационным стилем, превратил классический сюжет в манифест о социальном неравенстве и власти медиа. Сцены Нью-Йорка, снятые с характерной для Ли динамикой, уже сравнивают с его лучшими проектами.

Уточнения

Де́нзел Хэйс Ва́шингтон-мл. (англ. Denzel Hayes Washington, Jr.; род. 28 декабря 1954, Маунт-Вернон) — американский актёр, продюсер и режиссёр.



Ше́лтон Дже́ксон «Спайк» Ли (англ. Shelton Jackson «Spike» Lee; род. 20 марта 1957, Атланта, Джорджия, США) — американский кинорежиссёр, продюсер, сценарист и актёр.



Междунаро́дный Ка́ннский кинофестива́ль (фр. Festival international du film de Cannes) — ежегодный кинематографический фестиваль, проводимый во второй половине мая в курортном городе Канн (Франция) на базе Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет.

