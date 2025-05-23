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Актриса Моника Беллуччи получила роль в картине российского режиссёра

1:26
Кино

Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи снимется в фильме российского режиссёра Кантемира Балагова.

Актриса Моника Белуччи
Фото: Телеграм-канал Моники Белуччи is licensed under public doman
Актриса Моника Белуччи

Актриса, исполнившая роль Персефоны в серии фильмов "Матрица", недавно прибыла в северный французский город Сен-Поль-сюр-Мер. Именно там сейчас проходят съёмки финальных сцен фильма "Butterfly Jam" ("Варенье из бабочек") режиссера Балагова.

Согласно информации от издания Deltafm, съемки проходят в старинной квартире, которая была специально преобразована для создания атмосферы Америки 90-х с кавказским колоритом.

Беллуччи будет появляться на экране не так часто. Однако можно быть уверенным, что даже несколько сцен с её участием смогут произвести впечатление на зрителей (вспомним, например, "Матрицу").

Проект российского режиссёра и до появления Моники уже выглядел многообещающе: в актёрском составе значатся такие известные личности как Барри Кеоган ("Дюнкерк"), Гарри Меллинг ("Ход королевы", "Гарри Поттер") и Райли Кио — внучка легендарного Элвиса Пресли.

Сюжет фильма сосредоточен на 15-летнем подростке Пытехе из кабардинской семьи, живущей в Нью-Джерси. Основная тема фильма — взросление в условиях черкесской общины. Премьера запланирована на 2026 год.

Уточнения

Мо́ника А́нна Мари́я Беллу́ччи (итал. Monica Anna Maria Bellucci; род. 30 сентября 1964, Читта-ди-Кастелло, Умбрия, Италия) — итальянская актриса и модель. Известность в кино ей принесли фильмы «Дракула», «Малена», «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция», «Страсти Христовы».

Кантеми́р Арту́рович Бала́гов (род. 28 июля 1991, Нальчик, Кабардино-Балкарская АССР, РСФСР, СССР) — российский кинорежиссёр, сценарист и оператор.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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