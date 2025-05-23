Юлия Пересильд раскрыла секрет преодоления трудностей: что помогает ей двигаться вперёд?

Юлия Пересильд поделилась философией преодоления трудностей.
В беседе с "7дней" она отметила, что универсального рецепта в сложных ситуациях нет.
"Важно двигаться вперёд, даже если попытки кажутся провальными. Это и есть самый ценный опыт", — отметила актриса.
Её слова перекликаются с сюжетом новой драмы "Мужу привет", премьера которой состоится 23 мая.
В фильме героиня Пересильд сталкивается с комой мужа, но находит силы в вере, молитвах и поддержке детей. Спасительным якорем для неё становится искусство — книги, спектакли, кино.
Пересильд подчеркнула, что лично для неё творчество — не только работа, но и способ переосмыслить жизненные вызовы.
В начале мая о преодолении трудностей говорил и бывший возлюбленный актрисы Михаил Тройник. Он признался, что сложные моменты изменили его.
Ю́лия Серге́евна Переси́льд (род. 5 сентября 1984, Псков) — российская актриса театра и кино.
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