Юлия Пересильд раскрыла секрет преодоления трудностей: что помогает ей двигаться вперёд?

1:00 Your browser does not support the audio element. Кино Российское кино

Юлия Пересильд поделилась философией преодоления трудностей.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Юлия Пересильд

В беседе с "7дней" она отметила, что универсального рецепта в сложных ситуациях нет.

"Важно двигаться вперёд, даже если попытки кажутся провальными. Это и есть самый ценный опыт", — отметила актриса.

Её слова перекликаются с сюжетом новой драмы "Мужу привет", премьера которой состоится 23 мая.

В фильме героиня Пересильд сталкивается с комой мужа, но находит силы в вере, молитвах и поддержке детей. Спасительным якорем для неё становится искусство — книги, спектакли, кино.

Пересильд подчеркнула, что лично для неё творчество — не только работа, но и способ переосмыслить жизненные вызовы.

В начале мая о преодолении трудностей говорил и бывший возлюбленный актрисы Михаил Тройник. Он признался, что сложные моменты изменили его.

Уточнения

Ю́лия Серге́евна Переси́льд (род. 5 сентября 1984, Псков) — российская актриса театра и кино.

