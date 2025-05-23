Ораз Керейбаев и Эмма Стоун: как вопрос о настоящем имени актрисы изменил жизнь казахстанского критика

0:55 Your browser does not support the audio element. Кино Фестивали

Казахстанский кинокритик Ораз Керейбаев вновь оказался в центре внимания на Каннском кинофестивале.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Эмма Стоун

Год назад он задал Эмме Стоун вопрос, назвав её настоящим именем — Эмили, что привело к неожиданным последствиям. На пресс-конференции-2025 Керейбаев признался: видео их диалога стало вирусным и открыло новые возможности в его карьере.

"Я рада, что это помогло вам", — с улыбкой ответила Стоун.

Актриса также напомнила историю своего псевдонима: в начале карьеры её настоящее имя было занято другой Эмили Стоун, поэтому она выбрала "Эмма" в честь Эммы Бантон из Spice Girls — кумиров её детства.

Недавно писательница Лена Ленина рассказала о стычке с моделью Еленой Перминовой и её молодым бойфрендом на Каннском кинофестивале.

Уточнения

Э́мили Джин «Э́мма» Сто́ун (англ. Emily Jean "Emma" Stone, род. 6 ноября 1988, Скотсдейл, Аризона, США) — американская актриса и продюсер.



Междунаро́дный Ка́ннский кинофестива́ль (фр. Festival international du film de Cannes) — ежегодный кинематографический фестиваль, проводимый во второй половине мая в курортном городе Канн (Франция) на базе Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет.

