Ораз Керейбаев и Эмма Стоун: как вопрос о настоящем имени актрисы изменил жизнь казахстанского критика

Казахстанский кинокритик Ораз Керейбаев вновь оказался в центре внимания на Каннском кинофестивале.
Год назад он задал Эмме Стоун вопрос, назвав её настоящим именем — Эмили, что привело к неожиданным последствиям. На пресс-конференции-2025 Керейбаев признался: видео их диалога стало вирусным и открыло новые возможности в его карьере.
"Я рада, что это помогло вам", — с улыбкой ответила Стоун.
Актриса также напомнила историю своего псевдонима: в начале карьеры её настоящее имя было занято другой Эмили Стоун, поэтому она выбрала "Эмма" в честь Эммы Бантон из Spice Girls — кумиров её детства.
Недавно писательница Лена Ленина рассказала о стычке с моделью Еленой Перминовой и её молодым бойфрендом на Каннском кинофестивале.
Э́мили Джин «Э́мма» Сто́ун (англ. Emily Jean "Emma" Stone, род. 6 ноября 1988, Скотсдейл, Аризона, США) — американская актриса и продюсер.
Междунаро́дный Ка́ннский кинофестива́ль (фр. Festival international du film de Cannes) — ежегодный кинематографический фестиваль, проводимый во второй половине мая в курортном городе Канн (Франция) на базе Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет.
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