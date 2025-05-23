Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как выбрать лосось, который полезен, вкусен и без антибиотиков
Дерево из эпохи динозавров дало плоды в обычном британском саду
Денег нет, но вы держитесь: автопроизводители отказываются от электромобилей
Не жир, а броня: зачем кошке мешок на животе и почему его не стоит трогать
Самые продолжительные речные маршруты Советского Союза
Тайны советского неба: самолёты-легенды и их секретные миссии
В поисках идеального уикенда: откройте для себя сокровища Венето в горах Италии
Максим Фадеев о разочаровании: как группа Serebro не оправдала ожидания продюсера
Почему молодёжи не стоит вкладываться в жильё: мнение эксперта

Ораз Керейбаев и Эмма Стоун: как вопрос о настоящем имени актрисы изменил жизнь казахстанского критика

0:55
Кино » Фестивали

Казахстанский кинокритик Ораз Керейбаев вновь оказался в центре внимания на Каннском кинофестивале.

Эмма Стоун
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Эмма Стоун

Год назад он задал Эмме Стоун вопрос, назвав её настоящим именем — Эмили, что привело к неожиданным последствиям. На пресс-конференции-2025 Керейбаев признался: видео их диалога стало вирусным и открыло новые возможности в его карьере.

"Я рада, что это помогло вам", — с улыбкой ответила Стоун.

Актриса также напомнила историю своего псевдонима: в начале карьеры её настоящее имя было занято другой Эмили Стоун, поэтому она выбрала "Эмма" в честь Эммы Бантон из Spice Girls — кумиров её детства.

Недавно писательница Лена Ленина рассказала о стычке с моделью Еленой Перминовой и её молодым бойфрендом на Каннском кинофестивале.

Уточнения

Э́мили Джин «Э́мма» Сто́ун (англ. Emily Jean "Emma" Stone, род. 6 ноября 1988, Скотсдейл, Аризона, США) — американская актриса и продюсер.

Междунаро́дный Ка́ннский кинофестива́ль (фр. Festival international du film de Cannes) — ежегодный кинематографический фестиваль, проводимый во второй половине мая в курортном городе Канн (Франция) на базе Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Сейчас читают
Поверить не могу: Сергей Лазарев посетил выпускной дочери в детском саду
Шоу-бизнес
Поверить не могу: Сергей Лазарев посетил выпускной дочери в детском саду
Дачники переходят на коробки: почему старые грядки уходят в прошлое
Садоводство, цветоводство
Дачники переходят на коробки: почему старые грядки уходят в прошлое Аудио 
Популярное
Дима Билан высказался об участии певца Шамана в Интервидении

Певец Дима Билан прокомментировал новость о том, что певец Шаман будет представлять Россию на международном конкурсе "Интервидение".

Дима Билан высказался об участии певца Шамана в Интервидении
Привлекательная цена и кошмар под капотом — три провальных кроссовера
Привлекательная цена и кошмар под капотом — три провальных кроссовера
Поверить не могу: Сергей Лазарев посетил выпускной дочери в детском саду
Угнали Range Rover за 50 тысяч — но забыли про маленький сюрприз внутри
Выстрел в ногу: новые антироссийские санкции будут катастрофой для США Дмитрий Плотников Эксперт Юшков оценил готовность ЗАЭС к запуску и выходу на полную мощность Любовь Степушова Генетический код гения: какие тайны скрывает ДНК Леонардо да Винчи Игорь Буккер
Это может стать мировым скандалом: Реал станет чемпионом вместо Барселоны?
Вы убиваете мотор каждое летнее утро — и даже не догадываетесь как
Дизайн туалетов в краснодарском парке Галицкого изменит ваше представление о санузлах
Дизайн туалетов в краснодарском парке Галицкого изменит ваше представление о санузлах
Последние материалы
Путь на Харьков: российские войска освобождают Харьковщину
Заводы горят, склады взрываются. ВС РФ нанесли масштабный удар по ВПК Украины
Май — худшее время для загара: вот чего не знают 9 из 10 отдыхающих
Армия России перерезала логистику ВСУ: 30 грузовиков, 415 убитых– итог недели
Жучки в крупе? Вот почему они появляются и как их навсегда вывести
Хитрость, которая превращает лимонное дерево в машину по производству фруктов
Пополняя обменный фонд: ВСУ сбегают с позиций, сдаваясь российской армии
Кто виноват в прыщах после отпуска: три бьюти-ошибки в полете
Жестокий Север: 1180 жизней за неделю — страшная расплата для ВСУ
Ностальгия на красной дорожке: Эмма Уотсон спустя годы вновь в Каннах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.