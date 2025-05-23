Ностальгия на красной дорожке: Эмма Уотсон спустя годы вновь в Каннах

35-летняя Эмма Уотсон, звезда саги о "Гарри Поттере", спустя 12 лет вновь покорила красную дорожку Каннского кинофестиваля.
Актрису заметили у Дворца фестивалей в элегантном летнем платье-макси в клетку без рукавов, дополненном замшевыми сапогами на каблуке, сумкой на цепочке и очками Ray-Ban.
По данным Vogue, накануне Уотсон прилетела в Ниццу в другом образе: чёрный кардиган, кружевная юбка с цветочным принтом и балетки Aeyde. Её последнее появление в Каннах датируется 2013 годом, когда она представляла драму Софии Копполы "Элитное общество".
В этом году на Каннском кинофестивале также засветилась и девушка основателя Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова. Также на мероприятие впервые за 50 лет приехал голливудский актёр Дензел Вашингтон.
Э́мма Шарло́тта Дюэ́рр Уо́тсон (англ. Emma Charlotte Duerre Watson; род. 15 апреля 1990, Мезон-Лаффит, пригород Парижа, Франция) — британская киноактриса и фотомодель.
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