Ностальгия на красной дорожке: Эмма Уотсон спустя годы вновь в Каннах

0:58 Your browser does not support the audio element. Кино Фестивали

35-летняя Эмма Уотсон, звезда саги о "Гарри Поттере", спустя 12 лет вновь покорила красную дорожку Каннского кинофестиваля.

Фото: commons.wikimedia.org by Georges Biard, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Эмма Уотсон

Актрису заметили у Дворца фестивалей в элегантном летнем платье-макси в клетку без рукавов, дополненном замшевыми сапогами на каблуке, сумкой на цепочке и очками Ray-Ban.

По данным Vogue, накануне Уотсон прилетела в Ниццу в другом образе: чёрный кардиган, кружевная юбка с цветочным принтом и балетки Aeyde. Её последнее появление в Каннах датируется 2013 годом, когда она представляла драму Софии Копполы "Элитное общество".

В этом году на Каннском кинофестивале также засветилась и девушка основателя Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова. Также на мероприятие впервые за 50 лет приехал голливудский актёр Дензел Вашингтон.

Уточнения

Э́мма Шарло́тта Дюэ́рр Уо́тсон (англ. Emma Charlotte Duerre Watson; род. 15 апреля 1990, Мезон-Лаффит, пригород Парижа, Франция) — британская киноактриса и фотомодель.



