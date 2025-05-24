Почему Николь Кидман исключила мужа из своих будущих проектов — актриса раскрыла секрет

1:09 Your browser does not support the audio element. Кино

Николь Кидман поделилась с журналом People неожиданной идеей. Актриса заявила, что с энтузиазмом отнеслась бы к проекту, где ей довелось бы вновь воплотить все свои прошлые роли.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Николь Кидман

"Это было бы забавно! Я всегда открыта для нового и готова к экспериментам", — отметила она.

Однако есть один проект, в котором поклонники Николь Кидман её точно не увидят. Актриса категорически исключила возможность совместной работы со своим супругом, кантри-музыкантом Китом Урбаном.

"Мы и так вместе каждый день, наша жизнь и есть настоящее шоу!" — объяснила она свою позицию.

Возможно, такая категоричность связана с неудачным первым браком. Николь Кидман более 10 лет была замужем за Томом Крузом, но в их отношениях произошёл разлад. По информации некоторых источников, причиной стала именно совместная работа бывших супругов, ведь Кидман и Круз снимались вместе в кино, в частности, в фильме "С широко закрытыми глазами", где они сыграли мужа и жену, в браке которых наступил кризис.

Уточнения

Нико́ль Мэ́ри Ки́дман (англ. Nicole Mary Kidman; род. 20 июня 1967, Гонолулу, Гавайи, США) — австралийская и американская актриса, певица, продюсер и посол доброй воли ЮНИСЕФ.

