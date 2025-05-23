Джереми Реннер честно высказался о клинической смерти: я не хотел возвращаться

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Джереми Реннер, звезда "Мстителей", шокировал поклонников откровениями о минутах, проведённых между жизнью и смертью.

Фото: flickr.com by Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Джереми Реннер

В январе 2023 года актёр попал под снегоуборочную машину весом 6 тонн, что привело к клинической смерти. В подкасте Let's Talk Off Camera он признался: возвращение к реальности стало для него разочарованием.

"Тот покой был невероятным — будто высшая форма адреналина. Я не хотел возвращаться, но теперь вижу в этом урок", — поделился Реннер.

По его словам, пережитое заставило сделать переоценку ценностей: "Я решил жить как хозяин своей судьбы, без оглядки на чужое мнение".

В новых мемуарах актёр детально описал трагедию: 30 переломов, операции и титановые импланты, заменившие 25% его тела.

Уточнения

Дже́реми Ли Ре́ннер (англ. Jeremy Lee Renner; род. 7 января 1971, Модесто, Калифорния) — американский актёр, двукратный номинант на премию «Оскар» (2010, 2011), номинант на премии BAFTA (2010) и «Золотой глобус» (2011).

