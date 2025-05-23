Квентин Тарантино назвал свою любимую трилогию в кинематографе

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Для режиссёра Квентина Тарантино существует лишь одна идеальная трилогия — хотя изначально она таковой задумываться не должна была.

Фото: commons.wikimedia.org by Nepenthes, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Дорога

Три фильма, которые идеально сочетаются друг с другом, несмотря на то, что Клинт Иствуд и Серджио Леоне не создавали их именно таким образом.

Квентин Тарантино может быть кем угодно, но одно ясно точно: ни "Звездные войны", ни "Крестный отец" не являются его любимыми трилогиями. Вполне естественно, что просматривая фильмы Тарантино ("Джанго освобожденный", "Омерзительная восьмерка", "Бесславные ублюдки" или даже "Убить Билла"), зритель замечает влияние знаменитой "Трилогии долларов" или "Трилогии Безымянного героя" Серджио Леоне — трёх фильмов, которые полностью переосмыслили классический жанр вестерна, перенеся его в мир жестоких персонажей и смертельно опасных ситуаций.

Эта знаменитая трилогия состоит из картин "За пригоршню долларов", "На несколько долларов больше" и "Хороший, плохой, злой".

Международный успех каждого из этих фильмов породил огромное количество подражателей в странах Средиземноморья, таких как Италия и Испания, однако их влияние ощущается и по сей день. Сегодня невозможно увидеть вестерн, который бы вольно или невольно не нёс на себе отпечаток творчества Серджио Леоне.

Об этой трилогии Тарантино говорил в одном из эпизодов своего подкаста "Клуб случайных встреч": "Это единственное, чего другие трилогии сделать не смогли. Первый фильм великолепен, второй настолько хорош, что поднимает идею первого фильма на совершенно новый уровень, фактически затмевает первый. А третий делает то же самое со вторым. Такое развитие никогда не повторяется. Вы можете заметить огромный скачок от первой части ко второй, но редко доходит дело до третьей. Например, "Безумный Макс-2" не уступает "Безумному Максу: Дорога ярости".

Уточнения

Кве́нтин Джеро́м Таранти́но (англ. Quentin Jerome Tarantino, МФА: [ˌtærənˈtiːno]; род. 27 марта 1963, Ноксвилл, Теннесси, США) — американский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, актёр и писатель.

