За кулисами Валентинки: как Уильямс и Гослинг учились ненавидеть друг друга ради роли

1:11 Your browser does not support the audio element. Кино Зарубежное кино

15 лет назад на экраны вышел фильм "Валентинка", ставший культовым исследованием токсичных отношений.

Фото: commons.wikimedia.org by Raffi Asdourian, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Райан Гослинг

Мишель Уильямс в подкасте Дэкса Шепарда раскрыла, как ей и Райану Гослингу пришлось переступить через себя ради ролей. Режиссёр остановил съёмки на две недели, когда актёры не смогли правдоподобно изобразить ненависть.

Пару поселили в убогую квартиру, заставив жить по графику "с 9 до 5" и провоцировать друг друга.

"Мы импровизировали, искали способы раздражаться. В итоге научились… но я возненавидела себя за этот опыт", — призналась Уильямс.

Гослинг в 2010-м дополнял: чтобы сыграть расставание, они создавали фальшивые воспоминания — праздновали Рождество, ходили по магазинам. "Когда снимали финал, опирались на эти моменты", — объяснял актёр.

В фильме любовь и разрыв показаны параллельно: герои то дурачатся у свадебного салона, то яростно ссорятся. Лента вошла в топ кино о токсичных отношениях, но за кадром осталась главная драма — как актёры балансировали между реальностью и игрой.

Уточнения

Ра́йан То́мас Го́слинг (англ. Ryan Thomas Gosling, род. 12 ноября 1980, Лондон, Онтарио, Канада) — канадский актёр.



Мише́ль И́нгрид Уи́льямс (англ. Michelle Ingrid Williams; род. 9 сентября 1980) — американская актриса. О

