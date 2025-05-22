Сильвестр Сталлоне возвращается в образе легендарного героя Джона Рэмбо

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Одна из свежих новостей киноискусства касается известного персонажа Сильвестра Сталлоне. Согласно заявлению студии Millennium Media, Джон Рэмбо возвращается.

Фото: ВК-аккаунт Сильвестра Сталлоне is licensed under public doman Актёр Сильвестр Сталлоне

Студия, известная такими франшизами как "Неудержимые" и "Штурм Белого дома", анонсировала создание приквела к серии фильмов о Рэмбо, съёмки которого начнутся уже в этом году.

Культовый персонаж знаменитого боевика впервые появился на экранах в 1982 году, но наибольшей популярности добился благодаря видеокассетам формата VHS. Английская версия первого фильма называлась "Первая кровь", и этот проект впоследствии получил четыре продолжения, прочно закрепившись в истории кино.

Голливуд никак не может отпустить ветерана вьетнамской войны, страдающего посттравматическим стрессовым расстройством. Уже в этом году стартует производство оригинального сюжета, события которого будут разворачиваться в Таиланде, а съёмочный процесс начнётся осенью там же.

Историю молодого Рэмбо и его испытаний в Юго-Восточной Азиипишут лучшие сценаристы, известные своей работой над супергеройским блокбастером DC "Чёрный Адам" (2022). Режиссёром проекта станет Ялмари Хеландер, автор одного из лучших боевиков последних лет — финского триллера "Охота на охотника".

Однако главный вопрос, волнующий фанатов, пока остаётся открытым: появится ли сам Сильвестр Сталлоне в каком-то виде в проекте? Возможно, ветеран боевых искусств получит небольшую камео-роль, подобно своему коллеге Джейсону Стэтхему. Ответ мы узнаем совсем скоро, ведь работа над проектом уже началась.

Уточнения

«Рэмбо: Первая кровь 2» (англ. Rambo: First Blood Part II; на DVD-издании 2009 года — «Первая кровь Часть II») — американский боевик режиссёра Джорджа Косматоса с Сильвестром Сталлоне в главной роли. После выхода в 1985 году картина послужила основой для новеллизации в одноимённой книге американского писателя Дэвида Моррелла — автора оригинальной истории для первой части.



Таила́нд (тайск. ประเทศไทย), официальное название — Короле́вство Таила́нд (тайск. ราชอาณาจักรไทย [râːtɕʰa ʔaːnaːtɕɑ̀k tʰɑj]), — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка.

