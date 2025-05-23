Иконы ужаса: как сложилась судьба близняшек из фильма Сияние

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Прошло почти полвека с момента культового появления близнецов Грейди в фильме "Сияние", но они не только не забыты, но и продолжают вдохновлять поколения поклонников, художников и кинематографистов.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Северное сияние

Есть сцены в кино, которые навсегда остаются в памяти зрителей. Одной из таких является момент, когда маленький Дэнни Торранс сталкивается со страшными близнецами Грейди в бесконечном коридоре отеля "Оверлук" в психологическом шедевре Стэнли Кубрика "Сияние" (1980) по роману писателя Стивена Кинга.

Несмотря на то, что они появляются всего лишь на несколько минут, Лиза и Луиз Бернс создали образы, ставшие символом жанра ужасов.

Лизе и Луиз было всего одиннадцать лет, когда они снимались в фильме. В интервью изданию Daily Mail Лиза вспоминает: "Мы чувствовали себя так, будто каждый день нас приглашали на эксклюзивную вечеринку".

Несмотря на мрачный характер фильма, за кадром девочки испытывали тепло и волнение. Они вспоминают с любовью, как проводили время между съёмками вместе с Дэниелом (Дэни Ллойдом) и Джеком Николсоном, который даже играл роль заботливого отца, когда камеры были выключены.

Сцена, в которой близнецы лежат в коридоре, покрытые кровью, была снята всего один раз, поскольку костюмерная имела только один комплект синих платьев. Чтобы добиться желаемого результата, Кубрик провёл неделю репетиций — классический пример его знаменитого перфекционизма.

Казалось бы, участие в таком знаменитом фильме должно стать трамплином к голливудской славе. Однако близнецы выбрали собственный путь: Лиза стала адвокатом, а Луиз — учёным. Хотя жизнь привела их разными путями, жанр ужасов остался частью их жизни навсегда.

Сегодня они активно участвуют в онлайн-сообществе, где взаимодействуют с поклонниками, делятся воспоминаниями и новостями, связанными с фильмом. В 2023 году они приняли участие в фестивале Comic Con в Северной Ирландии, участвовали в обсуждениях, рассказывая о процессе своего отбора на роли — открытом кастинге, доступном и для непрофессиональных актеров.

Сцена с близнецами была спародирована и прославлена в десятках произведений: от мультсериалов "Симпсоны" и "Футурама" до фильма "Angry Birds". Их облик — синие платья, завязанные волосы и застывшие лица — стал одним из самых популярных выборов для Хэллоуина, с тысячами уроков по созданию костюмов.

В ноябре они появились на премьере документального фильма "Shine On", снятого режиссёром Полом Кингом, где сценаристом выступал Мартин Шин. В фильме принимают участие люди, работавшие над созданием "Сияния", включая дочь Кубрика Катерину.

Пока ежегодно выходят новые фильмы ужасов, близнецы из "Сияния" остаются вне времени — символы вечного страха, стиля и силы сестры.

Уточнения

Стэ́нли Ку́брик (англ. Stanley Kubrick [ˈkuːbrɪk]; 26 июля 1928, Манхэттен, США — 7 марта 1999, Хартфордшир, Великобритания) — британский и американский кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, кинооператор и фотограф.



Сти́вен Э́двин Кинг (англ. Stephen Edwin King; род. 21 сентября 1947, Портленд) — американский писатель, работающий в разнообразных жанрах, включая ужасы, триллер, фантастику, фэнтези, мистику, драму, детектив, получил прозвище «Король ужасов» (King of Horror).

