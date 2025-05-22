Сюрприз из Голливуда: Кевин Смит раскрыл мечту о России

Американский режиссёр Кевин Смит, создатель культовых "Клерков" и "Джея и Молчаливого Боба", признался, что мечтает о визите в Россию.
За 31 год карьеры он так и не побывал в стране, но уверен: его фильмы здесь любят. В интервью "Известиям" он признался, что слышал о российских фанатах.
Особый интерес режиссёр выразил к сотрудничеству с актёрами Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном, известными по драме "Анора".
"Всегда рад талантливым артистам. Но, возможно, я уже староват для них — Шон Бейкер моложе и моднее", — пошутил он.
Смит, чьи работы стали символом независимого кино 90-х, отметил, что готов рискнуть новыми проектами.
Ранее другой голливудский режиссёр, Оливер Стоун, посетил "Москино" и изъявил желание снять фильм в России.
Кевин Патрик Смит (англ. Kevin Patrick Smith; 2 августа 1970, Ред-Банк, Нью-Джерси) — американский киноактёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер, создатель кинокомпании View Askew Productions, продюсирующей все его фильмы, а также автор комиксов.
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