Кевин Спейси призвал Голливуд отказаться от чёрных списков: мне нужна помощь, как Трамбо

1:05 Your browser does not support the audio element. Кино Фестивали

Кевин Спейси, дважды лауреат "Оскара", получил почётную награду за вклад в кино на 78-м Каннском фестивале.

Фото: commons.wikimedia.org by Richardc39, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Кевин Спейси

В эмоциональной речи актёр сравнил себя со сценаристом Далтоном Трамбо, которого в 1960-х внесли в "чёрный список" Голливуда за прокоммунистические взгляды. Спейси напомнил, что лишь благодаря смелости Кирка Дугласа имя Трамбо появилось в титрах "Спартака", несмотря на давление индустрии.

"Как и Трамбо, я оказался в изоляции. Но именно такие люди, как Дуглас, меняют правила. Нам нужны те, кто готов рискнуть, чтобы чёрные списки не вернулись", — заявил Спейси.

Он намекнул, что для его возвращения в кино требуется поддержка коллег.

Трамбо, лишённый "Оскаров" за сценарии "Храбреца" и "Римских каникул" при жизни, был реабилитирован лишь посмертно в 1990-х. Спейси, чья карьера рухнула после обвинений в харассменте, надеется избежать подобной участи.

Уточнения

Ке́вин Спе́йси (англ. Kevin Spacey; полное имя — Ке́вин Спе́йси Фа́улер (англ. Kevin Spacey Fowler); род. 26 июля 1959, Саут-Ориндж, Нью-Джерси, США) — американский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, продюсер и крунер.





Да́лтон Тра́мбо (англ. Dalton Trumbo, 9 декабря 1905 — 10 сентября 1976) — американский сценарист и писатель, один из Голливудской десятки кинематографистов, представших в 1947 году перед Комиссией по расследованию антиамериканской деятельности.

