Важные картины: какие фильмы Никита Михалков советует посмотреть каждому подростку

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Кинематографист Никита Михалков озвучил список фильмов, обязательных к просмотру молодежи.

Фото: en.kremlin.ru by The Kremlin, Moscow, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Никита Михалков

По мнению режисёра, важнейшей картиной последнего десятилетия является "Группа крови", рассказывающая о трагической судьбе советских подростков в нацистских лагерях смерти.

Среди зарубежных работ Михалков выделил культовую картину 70-х годов "Пять лёгких пьес", главную роль в которой исполнил Джек Николсон. Российский режиссёр отметил её глубокий смысл и искренность подхода.

Завершил перечень легендарный отечественный фильм "Остров". При этом Никита Михалков подчеркнул разочарование от последующих проектов режиссёра Павла Лунгина.

"Он так испугался быть нерукопожатным, что наснимал всё то, что зачеркивает снятое в картине "Остров"", — цитирует его ТАСС.

Уточнения

Ники́та Серге́евич Михалко́в (род. 21 октября 1945, Москва, СССР) — советский и российский киноактёр, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, телеведущий, предприниматель, блогер, певец, ютубер.

