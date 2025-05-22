Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Омск в тревоге: гинекологические болезни, которые раньше ставили после 30, теперь находят у 18-летних
Простой трюк с горчицей, который удвоит урожай редиса
Моторы легендарных танков СССР: рёв, который менял историю
Албания обошла Грецию и Хорватию: отдых здесь станет вашим секретом счастья, и вот почему
Вопреки слухам о баснословных гонорарах: Сергей Пиоро раскрыл, как на самом деле живут актёры
Без слов, без сомнений: животные, которые сделали всё, чтобы спасти человека
Угнали Range Rover за 50 тысяч — но забыли про маленький сюрприз внутри
Режим контроля в телефоне: мигрантам приготовиться к тотальному надзору
Авоська: священный артефакт советского человека

Важные картины: какие фильмы Никита Михалков советует посмотреть каждому подростку

0:54
Кино » Российское кино

Кинематографист Никита Михалков озвучил список фильмов, обязательных к просмотру молодежи.

Никита Михалков
Фото: en.kremlin.ru by The Kremlin, Moscow, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Никита Михалков

По мнению режисёра, важнейшей картиной последнего десятилетия является "Группа крови", рассказывающая о трагической судьбе советских подростков в нацистских лагерях смерти.

Среди зарубежных работ Михалков выделил культовую картину 70-х годов "Пять лёгких пьес", главную роль в которой исполнил Джек Николсон. Российский режиссёр отметил её глубокий смысл и искренность подхода.

Завершил перечень легендарный отечественный фильм "Остров". При этом Никита Михалков подчеркнул разочарование от последующих проектов режиссёра Павла Лунгина.

"Он так испугался быть нерукопожатным, что наснимал всё то, что зачеркивает снятое в картине "Остров"", — цитирует его ТАСС.

Уточнения

Ники́та Серге́евич Михалко́в (род. 21 октября 1945, Москва, СССР) — советский и российский киноактёр, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, телеведущий, предприниматель, блогер, певец, ютубер.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Сейчас читают
Минус на весах — уже с завтра: эти 5 вечерних привычек запускают жиросжигание
Новости спорта
Минус на весах — уже с завтра: эти 5 вечерних привычек запускают жиросжигание Аудио 
Длинные волосы и фарфоровая кожа без косметики? Вот чем пользовались японки веками
Красота и стиль
Длинные волосы и фарфоровая кожа без косметики? Вот чем пользовались японки веками Аудио 
Туристы прячутся по отелям от местных жителей: что известно о массовых акциях протеста в Испании
Туризм
Туристы прячутся по отелям от местных жителей: что известно о массовых акциях протеста в Испании Аудио 
Популярное
Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом

Три страны производят больше половины всей говядины в мире. Но за этими цифрами скрываются неожиданные лидеры, жертвы природы и растущий голод на мясо.

Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом
В пещере нашли акулу-каннибала: и это не начало хоррора, а новость из Кентукки
В пещере нашли акулу-каннибала: и это не начало хоррора, а новость из Кентукки
Жительнице Краснодара удалось одержать победу в суде над Киркоровым
Машины, которые не стоит брать с рук в 2025 — вы влетите на ремонт
СССР юридически жив. Как РФ могла бы этим воспользоваться в 2025 году Олег Володин Великобритания хочет снизить потолок на российскую нефть Олег Артюков Дыра в укроарсенале. Россия уничтожила сразу четыре пусковые установки РСЗО Himars Дмитрий Плотников
Туристы прячутся по отелям от местных жителей: что известно о массовых акциях протеста в Испании
Съел один — страдает весь самолёт: бортпроводники просят не брать эти продукты
Дачники переходят на коробки: почему старые грядки уходят в прошлое
Дачники переходят на коробки: почему старые грядки уходят в прошлое
Последние материалы
Моторы легендарных танков СССР: рёв, который менял историю
Албания обошла Грецию и Хорватию: отдых здесь станет вашим секретом счастья, и вот почему
Вопреки слухам о баснословных гонорарах: Сергей Пиоро раскрыл, как на самом деле живут актёры
Без слов, без сомнений: животные, которые сделали всё, чтобы спасти человека
Угнали Range Rover за 50 тысяч — но забыли про маленький сюрприз внутри
Режим контроля в телефоне: мигрантам приготовиться к тотальному надзору
Авоська: священный артефакт советского человека
Кефир атакует жир: один день, который запускает эффект домино
Что на самом деле ускоряет старение кожи: враг скрывается в тарелке
Шведы были удивлены изменением в жеребьевке четвертьфинала по хоккею
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.