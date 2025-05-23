Мишель Уильямс о любви к Хиту Леджеру: редкие воспоминания, которые согревают сердце

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Мишель Уильямс поделилась воспоминаниями о Хите Леджере, с которым её связывали три года отношений. Несмотря на расставание, она помнит только светлые и счастливые моменты, связанные с этим чувством, и рада, что оно было в её жизни.

Фото: flickr.com by Howie, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Хит Леджер

Актриса, известная по роли в фильме "7 дней и ночей с Мэрилин", подчеркнула, что Леджер был человеком исключительным. По её словам, он обладал редкой чувствительностью. Уильямс выразила благодарность судьбе за то, что у них есть дочь Матильда.

Их роман начался на съёмочной площадке фильма "Горбатая гора". В 2005 году, через год после начала отношений, у пары родилась дочь, ставшая единственным ребёнком Леджера. Они расстались в 2007 году, а спустя менее года, в возрасте 28 лет, Хит Леджер трагически скончался от передозировки лекарственными препаратами. После его смерти Мишель Уильямс была вынуждена покинуть Бруклин, чтобы избежать постоянного внимания назойливых папарацци.

Уточнения

Хит Э́ндрю Ле́джер (англ. Heath Andrew Ledger; 4 апреля 1979[…], Перт, Западная Австралия, Австралия — 22 января 2008[…], Манхэттен, Нью-Йорк, США) — австралийский актёр и клипмейкер.

