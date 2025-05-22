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Собчак рассказала, какую картину представил на Каннском фестивале Кирилл Серебренников

0:49
Кино

Ксения Собчак встретила на Каннском фестивале режиссёра Кирилла Серебренникова, который привёз на престижный конкурс свой новый фильм.

Режиссёр Кирилл Серебрянников
Фото: ВК-аккаунт Кирилла Серебрянникова is licensed under public doman
Режиссёр Кирилл Серебрянников

Собчак заприметила на Каннском фестивале русскоязычного режиссёра.

"Кирилл Серебренников на каннской дорожке вместе с командой его фильма "Исчезновение Йозефа Менгеле". На груди тот самый Орден Почётного легиона", — написала журналистка в своём Telegram-канале.

В 2022 году Хамовнический районный суд Москвы отменил условное осуждение Кирилла Серебренникова по делу "Седьмой студии". После этого режиссёр перебрался жить во Францию.

Ранее в Каннах Серебрянникову торжественно вручили высшую государственную награду Франции — Орден Почётного легиона.

Уточнения

Кири́лл Семёнович Сере́бренников (род. 7 сентября 1969, Ростов-на-Дону) — российский теле-, кино- и театральный режиссёр, телеведущий. С 2012 года — по 26 февраля 2021 года художественный руководитель московского театра «Гоголь-центр».
 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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