Собчак рассказала, какую картину представил на Каннском фестивале Кирилл Серебренников

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Ксения Собчак встретила на Каннском фестивале режиссёра Кирилла Серебренникова, который привёз на престижный конкурс свой новый фильм.

Фото: ВК-аккаунт Кирилла Серебрянникова is licensed under public doman Режиссёр Кирилл Серебрянников

Собчак заприметила на Каннском фестивале русскоязычного режиссёра.

"Кирилл Серебренников на каннской дорожке вместе с командой его фильма "Исчезновение Йозефа Менгеле". На груди тот самый Орден Почётного легиона", — написала журналистка в своём Telegram-канале.

В 2022 году Хамовнический районный суд Москвы отменил условное осуждение Кирилла Серебренникова по делу "Седьмой студии". После этого режиссёр перебрался жить во Францию.

Ранее в Каннах Серебрянникову торжественно вручили высшую государственную награду Франции — Орден Почётного легиона.

Уточнения

Кири́лл Семёнович Сере́бренников (род. 7 сентября 1969, Ростов-на-Дону) — российский теле-, кино- и театральный режиссёр, телеведущий. С 2012 года — по 26 февраля 2021 года художественный руководитель московского театра «Гоголь-центр».



