Собчак рассказала, какую картину представил на Каннском фестивале Кирилл Серебренников

Ксения Собчак встретила на Каннском фестивале режиссёра Кирилла Серебренникова, который привёз на престижный конкурс свой новый фильм.
Собчак заприметила на Каннском фестивале русскоязычного режиссёра.
"Кирилл Серебренников на каннской дорожке вместе с командой его фильма "Исчезновение Йозефа Менгеле". На груди тот самый Орден Почётного легиона", — написала журналистка в своём Telegram-канале.
В 2022 году Хамовнический районный суд Москвы отменил условное осуждение Кирилла Серебренникова по делу "Седьмой студии". После этого режиссёр перебрался жить во Францию.
Ранее в Каннах Серебрянникову торжественно вручили высшую государственную награду Франции — Орден Почётного легиона.
Кири́лл Семёнович Сере́бренников (род. 7 сентября 1969, Ростов-на-Дону) — российский теле-, кино- и театральный режиссёр, телеведущий. С 2012 года — по 26 февраля 2021 года художественный руководитель московского театра «Гоголь-центр».
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