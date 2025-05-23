Туалет как средство воспитания: как Немоляева справлялась с непослушным сыном

В откровенном интервью на телеканале НТВ легендарная актриса Светлана Немоляева поделилась воспоминаниями о воспитании своего сына Александра Лазарева. В программе "Однажды…" она рассказала, что детство Саши не было безоблачным и порой ей приходилось проявлять строгость.
Немоляева призналась, что её сын был очень энергичным и своенравным ребёнком, что иногда ставило её в тупик. В моменты отчаяния, когда уговоры не помогали, она прибегала к довольно экстравагантным методам воспитания. Актриса вспоминает, что могла пригрозить сыну весьма необычным наказанием, чтобы усмирить его буйный нрав.
"Когда он безобразничал, я его вела в туалет, открывала толчок и говорила: "Если ты не прекратишь себя так вести, я тебя туда засуну и спущу воду". Он на меня тогда смотрел, как бычок, надувшись. Видимо, в тот момент соображал, а влезет туда или нет", — поделилась народная артистка.
Также Немоляева трепала сына за голову, при этом запугивая его тем, что она выдерет ему все волосы, они больше не вырастут и мальчик навсегда останется лысым.
По словам Немоляевой, её супруг Александр Лазарев-старший был более мягким родителем и никогда не поднимал руку на сына. Актриса же объясняет свою строгость скорее бессилием перед неуёмной энергией маленького Саши.
Светла́на Влади́мировна Немоля́ева (род. 18 апреля 1937, Москва) — советская и российская актриса театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа; народная артистка РСФСР (1980); актриса Московского академического театра имени Владимира Маяковского с 1959 года.
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