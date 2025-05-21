Ева Лонгория, известная по роли Габриэль Солис в "Отчаянных домохозяйках", впервые выступит режиссёром комедийного фильма The Fifth Wheel для Netflix.
Главную роль в проекте исполнит Ким Кардашьян, сообщает Deadline.
По данным инсайдеров, Кардашьян сыграет персонажа, ставшего "пятым колесом" в компании друзей. Детали сюжета хранятся в тайне, но сценарий, написанный дуэтом Пола Пелл и Джанин Брито, обещает острый юмор и нестандартные повороты.
Netflix приобрёл права на ленту в ноябре 2023 года после конкурентного аукциона, сделав проект приоритетным. Даты начала съёмок и релиза пока не раскрываются, но известно, что работа над фильмом ведётся активно.
Для Кардашьян это новый этап в карьере — после успеха в реалити-шоу "Семейство Кардашьян" и эпизодических ролей в кино, она впервые возглавит комедийный проект такого масштаба.
Ким Ноэ́ль Кардашья́н (Кардашя́н) (англ. Kim Noel Kardashian; род. 21 октября 1980[…], Лос-Анджелес, Калифорния) — американская медийная личность, звезда реалити-шоу, актриса и предприниматель.
Е́ва Жакли́н Лонго́рия Басто́н (англ. Eva Jacqueline Longoria Bastón; род. 15 марта 1975, Корпус-Кристи) — американская актриса, продюсер, режиссёр, модель, активист и предприниматель.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
О них не пишут хвалебные посты, но их владельцы спят спокойно. Эти машины не ломаются, не капризничают и стоят меньше, чем заслуживают.