Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пушатся, вьются, прямые? Эта стрижка дружит с любыми волосами — и выглядит дорого
Если в теплице парилка — ждите фитофторный шведский стол: как быть умным, а не усердным
Рецепты бабушек: 5 деревенских блюд из разных уголков СССР, которые стоит вернуть
Сон под охраной: зачем собаки танцуют кругами перед тем, как уснуть
SHAMAN зовёт в свою команду: стань звездой нового клипа исполнителя — покажи свою любовь
Рыба тает, овощи пахнут, а духовка делает всё сама: запекание, которое не подводит
Найди свой остров: 5 тихих уголков Греции, в которых влюбляешься
Гонка мегасозвездий: что произойдёт, когда спутников на орбите станет 100 000
Тренер раскрыла упражнение, которое мгновенно снимает напряжение в дороге

Ким Кардашьян станет пятым колесом: Ева Лонгория снимет дерзкую комедию для Netflix

Кино » Зарубежное кино

Ева Лонгория, известная по роли Габриэль Солис в "Отчаянных домохозяйках", впервые выступит режиссёром комедийного фильма The Fifth Wheel для Netflix.

Ким Кардашьян
Фото: flickr.com by Eva Rinaldi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Ким Кардашьян

Главную роль в проекте исполнит Ким Кардашьян, сообщает Deadline.

По данным инсайдеров, Кардашьян сыграет персонажа, ставшего "пятым колесом" в компании друзей. Детали сюжета хранятся в тайне, но сценарий, написанный дуэтом Пола Пелл и Джанин Брито, обещает острый юмор и нестандартные повороты.

Netflix приобрёл права на ленту в ноябре 2023 года после конкурентного аукциона, сделав проект приоритетным. Даты начала съёмок и релиза пока не раскрываются, но известно, что работа над фильмом ведётся активно.

Для Кардашьян это новый этап в карьере — после успеха в реалити-шоу "Семейство Кардашьян" и эпизодических ролей в кино, она впервые возглавит комедийный проект такого масштаба.

Уточнения

Ким Ноэ́ль Кардашья́н (Кардашя́н) (англ. Kim Noel Kardashian; род. 21 октября 1980[…], Лос-Анджелес, Калифорния) — американская медийная личность, звезда реалити-шоу, актриса и предприниматель. 

Е́ва Жакли́н Лонго́рия Басто́н (англ. Eva Jacqueline Longoria Bastón; род. 15 марта 1975, Корпус-Кристи) — американская актриса, продюсер, режиссёр, модель, активист и предприниматель. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Сейчас читают
Ограждение для смородины: легко, дёшево, красиво. Решает одна простая конструкция
Садоводство, цветоводство
Ограждение для смородины: легко, дёшево, красиво. Решает одна простая конструкция Аудио 
Нефтяной рынок Китая трясёт: у России появился новый грозный соперник
Экономика и бизнес
Нефтяной рынок Китая трясёт: у России появился новый грозный соперник Аудио 
Зола — огурцам как витаминка: удобрение, которое работает по-тихому, но эффективнее его нет
Садоводство, цветоводство
Зола — огурцам как витаминка: удобрение, которое работает по-тихому, но эффективнее его нет Аудио 
Популярное
Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи

О них не пишут хвалебные посты, но их владельцы спят спокойно. Эти машины не ломаются, не капризничают и стоят меньше, чем заслуживают.

Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи
200 тысяч км для них — разминка: 5 кроссоверов, которые переживут своих владельцев
200 тысяч км для них — разминка: 5 кроссоверов, которые переживут своих владельцев
Сергей Лазарев высказал своё мнение о Евровидении
Телепортация подтверждена: учёные стерли расстояние между частицами и переписали физику
Ухо Трампа, голос Путина: созвон, после которого ястребам осталось только каркать Дмитрий Плотников Моя мама — мэр, мы тебя на СВО отправим. Эксперты оценили размах явления Любовь Степушова Кинопродюсер Анна Тихонова: Хорошим людям надо объединяться Анжела Якубовская
Нефтяной рынок Китая трясёт: у России появился новый грозный соперник
Не доверяй этикетке: как вычислить контрафакт за 3 минуты
Даже после 300 000 км — ни стука, ни скрипа: эти машины просто не сдаются
Даже после 300 000 км — ни стука, ни скрипа: эти машины просто не сдаются
Последние материалы
Рыба тает, овощи пахнут, а духовка делает всё сама: запекание, которое не подводит
Найди свой остров: 5 тихих уголков Греции, в которых влюбляешься
Гонка мегасозвездий: что произойдёт, когда спутников на орбите станет 100 000
Тренер раскрыла упражнение, которое мгновенно снимает напряжение в дороге
Учёные США бьют тревогу: ваши стиральные машины не убивают микробы — что скрывают их показатели
Мошенники наворовали на 200 млрд: вот как Россия борется с киберпреступностью
Бармены Нью-Йорка: мини-коктейли стали хитом сезона
Репа растёт не с кем попало: кого сажать рядом, чтобы урожай был как в сказке
Тайная сторона продажи авто: когда 13% налога станут неприятным сюрпризом
Станция Ностальгия. Электрички из СССР, которых больше нет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.