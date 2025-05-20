Создатель фильма Жёлтый камень анонсирует новый боевик

Актёр Брэндон Скелнар готовится сыграть в новом боевике от создателя "Желтого камня" Тейлора Шеридан.
По сценарию нового боевика F.A.S.T. будет следовать за бывшим командиром спецназа, который с трудом приспосабливается к жизни, когда он возвращается в Соединенные Штаты.
После обращения к Управлению по борьбе с наркотиками (DEA) солдат должен возглавить чёрную операцию ударной группы, чтобы ликвидировать наркодилеров, защищаемых ЦРУ, в своем городе.
"Обширность работ Тейлора Шеридан просто ошеломляет и не имеет себе равных по чистому мастерству и последовательному качеству, и мы не можем быть более горды тем, что делаем этот фильм с ним", - заявили Майкл Де Лука и Пэм Абди из Warner Bros. Motion Picture Group.
Фильм F.A.S.T. запланирован к выходу в кинотеатрах на весну 2027 года.
Брэндон Скленар (англ. Brandon Sklenar; род. 26 июня 1990, Довер, Нью-Джерси) — американский актёр, наиболее известный благодаря ролям в фильмах «Мидуэй», «Мэпплторп», «Власть» и «Всё закончится с нами» и роли Спенсера Даттона в сериале «1923».
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