Создатель фильма Жёлтый камень анонсирует новый боевик

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Актёр Брэндон Скелнар готовится сыграть в новом боевике от создателя "Желтого камня" Тейлора Шеридан.

Фото: ВК-аккаунт Брэндона Скелнара is licensed under public doman Актёр Брэндон Скелнар

По сценарию нового боевика F.A.S.T. будет следовать за бывшим командиром спецназа, который с трудом приспосабливается к жизни, когда он возвращается в Соединенные Штаты.

После обращения к Управлению по борьбе с наркотиками (DEA) солдат должен возглавить чёрную операцию ударной группы, чтобы ликвидировать наркодилеров, защищаемых ЦРУ, в своем городе.

"Обширность работ Тейлора Шеридан просто ошеломляет и не имеет себе равных по чистому мастерству и последовательному качеству, и мы не можем быть более горды тем, что делаем этот фильм с ним", - заявили Майкл Де Лука и Пэм Абди из Warner Bros. Motion Picture Group.

Фильм F.A.S.T. запланирован к выходу в кинотеатрах на весну 2027 года.

Уточнения

Брэндон Скленар (англ. Brandon Sklenar; род. 26 июня 1990, Довер, Нью-Джерси) — американский актёр, наиболее известный благодаря ролям в фильмах «Мидуэй», «Мэпплторп», «Власть» и «Всё закончится с нами» и роли Спенсера Даттона в сериале «1923».

