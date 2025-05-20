Дензел Вашингтон взорвал Канны: скандал с фотографом и триумф с Золотой пальмой спустя 50 лет

70-летний Дензел Вашингтон впервые за 50 лет вернулся на Каннский кинофестиваль, но его появление запомнилось не только триумфом.

Фото: commons.wikimedia.org by Adam Chitayat, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Дензел Вашингтон

Во время презентации фильма "Рай и ад" актёр угодил в громкий скандал. На красной дорожке между Вашингтоном и фотографом вспыхнул конфликт: по словам очевидцев, звезда подошла к журналисту, тыкнула пальцем в его лицо и начала отчитывать.

Когда фотограф попытался схватить актера за руку, Дензел закричал: "Прекрати!". Причины инцидента остались неизвестными, но кадры стычки мгновенно разошлись по Сети.

Несмотря на напряжённый старт вечера, Вашингтон ушёл с фестиваля с почётной "Золотой пальмовой ветвью". Награду, ставшую полной неожиданностью для актёра, вручили в знак признания его вклада в мировое кино.

Уточнения

Де́нзел Хэйс Ва́шингтон-мл. (англ. Denzel Hayes Washington, Jr.; род. 28 декабря 1954, Маунт-Вернон) — американский актёр, продюсер и режиссёр.



Междунаро́дный Ка́ннский кинофестива́ль (фр. Festival international du film de Cannes) — ежегодный кинематографический фестиваль, проводимый во второй половине мая в курортном городе Канн (Франция) на базе Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет.

