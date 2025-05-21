Сандра Буллок и Дженнифер Энистон исцеляются от горя в роскошных спа-убежищах

Сандра Буллок и Дженнифер Энистон уже несколько месяцев проводят вместе, устраивая VIP-ретриты в элитных спа-комплексах по всему миру.

Фото: YouTube канал Spletnik by Скриншот видео YouTube канала Spletnik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дженнифер Энистон

Как сообщает источник Closer, для 60-летней обладательницы "Оскара" эти поездки стали способом справиться с утратой: её возлюбленный Брайан Рэндалл скончался в августе 2023 года после трёхлетней борьбы с боковым амиотрофическим склерозом (БАС).

"Сандра сосредоточилась на заботе о себе, и Дженнифер — её главная опора", — отмечает инсайдер.

Подруги арендуют виллы в закрытых курортах, посвящая дни массажам, детокс-процедурам и сеансам красоты.

Буллок и Энистон дружат более 20 лет, познакомившись через общего бывшего партнёра — актера Тейта Донована. "Нас связал один мужчина. Вернее, мы обе с ним встречались", — шутила Сандра в интервью 2020 года.

После трагедии Дженнифер стала для нее "тихой гаванью": недавно Энистон опубликовала в соцсетях серию снимков, где они с Сандрой улыбаются в окружении тропических пейзажей.

Уточнения

Са́ндра Аннетт Бу́ллок (англ. Sandra Annette Bullock, МФА : [ˈsændrə 'bʊlək], род. 26 июля 1964, Арлингтон, Виргиния, США) — американская актриса театра, кино и телевидения, лауреат премии «Оскар» в номинации «Лучшая актриса» за роль в фильме «Невидимая сторона» (2010).



Дже́ннифер Джоа́нна Э́нистон (англ. Jennifer Joanna Aniston; род. 11 февраля 1969, Шерман-Окс, Калифорния, США) — американская актриса, кинорежиссёр и продюсер.

