Сандра Буллок и Дженнифер Энистон исцеляются от горя в роскошных спа-убежищах

Сандра Буллок и Дженнифер Энистон уже несколько месяцев проводят вместе, устраивая VIP-ретриты в элитных спа-комплексах по всему миру.
Как сообщает источник Closer, для 60-летней обладательницы "Оскара" эти поездки стали способом справиться с утратой: её возлюбленный Брайан Рэндалл скончался в августе 2023 года после трёхлетней борьбы с боковым амиотрофическим склерозом (БАС).
"Сандра сосредоточилась на заботе о себе, и Дженнифер — её главная опора", — отмечает инсайдер.
Подруги арендуют виллы в закрытых курортах, посвящая дни массажам, детокс-процедурам и сеансам красоты.
Буллок и Энистон дружат более 20 лет, познакомившись через общего бывшего партнёра — актера Тейта Донована. "Нас связал один мужчина. Вернее, мы обе с ним встречались", — шутила Сандра в интервью 2020 года.
После трагедии Дженнифер стала для нее "тихой гаванью": недавно Энистон опубликовала в соцсетях серию снимков, где они с Сандрой улыбаются в окружении тропических пейзажей.
Са́ндра Аннетт Бу́ллок (англ. Sandra Annette Bullock, МФА: [ˈsændrə 'bʊlək], род. 26 июля 1964, Арлингтон, Виргиния, США) — американская актриса театра, кино и телевидения, лауреат премии «Оскар» в номинации «Лучшая актриса» за роль в фильме «Невидимая сторона» (2010).
Дже́ннифер Джоа́нна Э́нистон (англ. Jennifer Joanna Aniston; род. 11 февраля 1969, Шерман-Окс, Калифорния, США) — американская актриса, кинорежиссёр и продюсер.
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