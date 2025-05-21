Пирс Броснан: Том Харди — идеальный кандидат на роль следующего Бонда

На премьере криминальной драмы "Гангстерленд" в Лондоне легендарный Джеймс Бонд Пирс Броснан поделился впечатлениями о работе с Томом Харди.
На вопрос о коллаборации с актёром, известным по роли Венома, 72-летний артист ответил кратко: "Это блестяще".
"Я всегда восхищался работами Тома. Рядом с ним чувствуешь его мощную энергетику и глубину. В нём есть душа", — добавил Броснан.
Комментарии прозвучали на фоне слухов, что Харди рассматривают как претендента на роль следующего агента 007. Ранее Броснан уже называл Тома достойным кандидатом: "Он смог бы привнести в Бонда ту самую изюминку".
В списке возможных преемников также фигурируют Идрис Эльба, Джеймс Нортон и Аарон Тейлор-Джонсон.
В сериала "Гангстерленд" Гая Ричи Броснан и Харди играют представителей враждующих криминальных кланов.
Пирс Бре́ндан Бро́снан (англ. Pierce Brendan Brosnan; род. 16 мая 1953[…], Дроэда, Ленстер) — ирландский актёр и продюсер.
Э́двард То́мас Ха́рди, более известный как Том Харди (англ. Edward Thomas "Tom" Hardy; род. 15 сентября 1977, Хаммерсмит, Лондон, Великобритания) — британский актёр, продюсер и сценарист.
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