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Собчак назвала свой личный фильм-фаворит на Каннском фестивале

1:10
Кино

Ксения Собчак рассказала, какой из фильмов Каннского фестиваля показался ей наиболее удачным.

Журналистка Ксения Собчак
Фото: Инстаграм Ксении Собчак is licensed under public doman
Журналистка Ксения Собчак

Ксения Собчак посетила Каннский кинофестиваль. Среди увиденных картин ей особенно понравился один фильм.

Ксения Собчак объяснила, что не позволила себе наряжаться в роскошные полупрозрачные наряды со шлейфами в духе Рианны. Она отметила, что это запрещают правила фестиваля, а также её собственное понимание того, что смешно пытаться казаться одной из звёзд Голливуда при том, что тебя просто пригласили посмотреть фильмы.

Журналистка смотрит картины и делится с публикой впечатлениями от увиденного.

"Мой любимый лук выпал на фильм "Эдинингтон". Прекрасный фильм — изведка над любым экстремизмом и радикализмом. Антифа и ку-клукс-клан, экологисты и глобалисты — все смешалось в один безумный мир, который пытается по-своему упорядочить Хоакин Феникс", — написала звезда в соцсетях.

Знаменитость отметила, что фильмы "Элиннингтон" и "Два прокуратора" пока лидирует в списке её фаворитов.

Уточнения

Междунаро́дный Ка́ннский кинофестива́ль (фр. Festival international du film de Cannes) — ежегодный кинематографический фестиваль, проводимый во второй половине мая в курортном городе Канн (Франция) на базе Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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