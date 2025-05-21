Актриса из фильма Жанна дю Барри призналась, что с Джонни Деппом работать было сложно

2:16 Your browser does not support the audio element. Кино

Майвенн Лё Беско поделилась воспоминаниями о сложном съёмочном процессе фильма "Жанна дю Барри".

Фото: ВК-аккаунт Джонни Деппа is licensed under public doman Актёр Джонни Депп

Впервые с момента выхода в кинотеатрах нашумевшего фильма "Жанна де Барри" с Джонни Деппом в главной роли будет предложена французской публике в прямом эфире.

До выхода этого произведения, рассказывающего историю графини и её встречи с королем Луи XV, ходили многочисленные слухи о взрывных отношениях между Майвенн и Джонни Деппом, который играл "Благосклонного".

Американский актёр тогда вернулся на съёмочную площадку через год после своих судебных разбирательств и процесса против своей бывшей подруги Эмбер Херд. Но если всё шло хорошо между двумя актерами до первых съемок, их сотрудничество оказалось очень трудоёмким.

"Я буду честной, сложно работать с Джонни", — без обиняков заявила Майвенн. — "Вся команда боялась его, потому что у него другое чувство юмора. Мы не знали, придёт ли он вовремя или знает ли он свой текст. На самом деле, даже если он был на площадке, команда боялась его".

В интервью "Premiere", Майвенн объяснила это недоразумение разницей между функционированием французской системы и её американским аналогом.

"Мне сказали, что, чтобы предупредить его, что мы ждём его для съёмок сцены, я не могу постучать в дверь его гримёрной, — вспоминала она. — "Но однажды я всё равно это сделала. И тогда он объяснил мне, что я совершила недопустимое вторжение и спросил, что я почувствую, если он постучит в дверь моей гримёрной. Я ответила, что все так делают всё время. Потому что так работает съемочная площадка во Франции!".

"Жанна дю Барри" рассказывает историю мадам дю Барри, женщины скромного происхождения, которая становится одной из фавориток при дворе короля Луи XV.

Во Франции "Жанна де Барри" привлекла 764 480 зрителей в кинотеатрах. За рубежом его посмотрели чуть более 1,8 миллиона человек. В общей сложности он собрал чуть более 14 миллионов долларов.

Уточнения

Джон Кри́стофер (Джо́нни) Депп II (англ. John Christopher «Johnny» Depp II; род. 9 июня 1963, Оуэнсборо, Кентукки) — американский актёр, кинорежиссёр, музыкант, сценарист и продюсер.

