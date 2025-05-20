Аль Пачино и Энтони Хопкинс сыграют вместе в новом захватывающем фильме

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Один из величайших актёров присоединился к съёмкам фильма, основанного на реальных событиях.

Фото: ВК-аккаунт Аль Пачино is licensed under public doman Актёр Аль Пачино

Аль Пачино примет участие в фильме"Мазерати: братья", в котором снимаются Энтони Хопкинс, Энди Гарсия и Джессика Альба.

85-летний актёр, обладатель "Оскара" и снявшийся в 90-х фильмах снова возвращается к работе в кино.

После недавнего воплощения образа главы дома моды Альдо Гуччи в фильме Ридли Скотта "Дом Гуччи", Аль Пачино присоединился к составу фильма "Мазерати: Братья", режиссером которого выступает Бобби Мореско.

Таким образом, режиссёр продолжает свое кинематографическое исследование жизни создателей автомобильных брендов после "Ламборгини: человек, стоящий за легендой". Далее последуют два других проекта: "Феррари против Мерседеса" и "Бугатти".

Фильм "Мазерати: Братья" рассказывает историю основания итальянской марки роскошных автомобилей Мазерати, созданной в 1914 году в Болонье тремя братьями: Альфьери, Этторе и Эрнесто.

По данным издания The Hollywood Reporter, Аль Пачино сыграет бизнесмена Винченцо Ваккаро, поддержавшего семью Мазерати и ставшего одним из первых инвесторов автомобильной династии. Вторую часть полнометражного фильма начнут снимать в июне в Риме с запланированным выходом осенью.

Это станет второй совместной работой двух великих мастеров киноискусства — Аля Пачино и Энтони Хопкинса — после триллера "Манипуляции", вышедшего в онлайн-прокат в 2016 году.

Уточнения

Альфре́до Джеймс (Аль) Пачи́но (англ. Alfredo James (Al) Pacino; род. 25 апреля 1940 года, Восточный Гарлем, Манхэттен, Нью-Йорк, США) — американский актёр театра, кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист. Лауреат премий «Оскар» (1993).

