Netflix раскрыл дату премьеры четвёртого сезона Люпена: чего ждать?

1:08 Your browser does not support the audio element. Кино Зарубежное кино

Netflix официально объявил о съёмках четвёртого сезона сериала "Люпен" — шоу с 98% рейтингом одобрения на Rotten Tomatoes.

Фото: flickr.com by freestocks.org, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Телевизор

После трёх лет неопределённости Омар Си вновь примерит роль харизматичного Ассана Диопа, вдохновлённого классическим литературным героем-авантюристом Арсеном Люпеном. Съёмки стартовали в мае 2025-го, а премьера из восьми эпизодов запланирована на первую половину 2026 года.

Сюжет сохраняют в тайне, но создатели обещают ещё больше дерзких афер, борьбы с коррумпированной элитой и неожиданных союзников. Проект, сочетающий криминальный экшен с острой социальной критикой, стал прорывом для неанглоязычного контента: за три сезона Ассан раскрыл подлог миллиардера Пеллегрини, спас сына и скрылся от Интерпола.

В новом сезоне к основному составу (Людивин Санье, Антуан Гуи) добавятся свежие лица, а темы расовой несправедливости и классового неравенства останутся в фокусе.

Уточнения

Омар Си (фр. Omar Sy; род. 20 января 1978 года, Трапп,Ивелин, Иль-де-Франс) — французский актёр, лауреат премии «Сезар» за лучшую мужскую роль.

