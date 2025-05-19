Netflix раскрыл дату премьеры четвёртого сезона Люпена: чего ждать?

Netflix официально объявил о съёмках четвёртого сезона сериала "Люпен" — шоу с 98% рейтингом одобрения на Rotten Tomatoes.
После трёх лет неопределённости Омар Си вновь примерит роль харизматичного Ассана Диопа, вдохновлённого классическим литературным героем-авантюристом Арсеном Люпеном. Съёмки стартовали в мае 2025-го, а премьера из восьми эпизодов запланирована на первую половину 2026 года.
Сюжет сохраняют в тайне, но создатели обещают ещё больше дерзких афер, борьбы с коррумпированной элитой и неожиданных союзников. Проект, сочетающий криминальный экшен с острой социальной критикой, стал прорывом для неанглоязычного контента: за три сезона Ассан раскрыл подлог миллиардера Пеллегрини, спас сына и скрылся от Интерпола.
В новом сезоне к основному составу (Людивин Санье, Антуан Гуи) добавятся свежие лица, а темы расовой несправедливости и классового неравенства останутся в фокусе.
Омар Си (фр. Omar Sy; род. 20 января 1978 года, Трапп,Ивелин, Иль-де-Франс) — французский актёр, лауреат премии «Сезар» за лучшую мужскую роль.
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