Собчак раскритиковала фильм, отмеченный на Каннском фестивале

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Ксения Собчак нецензурно охарактеризовала фильм, представленный на Каннском фестивале.

Фото: commons.wikimedia.org by Svetlov Artem, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кинотеатр Октябрь

Ксения Собчак, которая сейчас блистает на Каннском фестивале, красуясь на красной дорожке, не оценила фильм Лина Ремзи "Умри, моя любовь".

Она сначала попыталась выразиться о кинокартине интеллигентно, а именно словами "не моё", а потом заявила, что определила фильм в папочку "…..страдальческое", употребив нецензурное слово.

Сюжет картины повествует о женщине, которую мучает послеродовая депрессия.

"Чёрный конь, чёрный любовник, чёрная комната и ржаноё поле, крысы, рок-музыка, нож, ружье — куда не посмотри, везде символы и знаки", — выразила своё мнение о фильме Ксения.

Журналистка объяснила, что ей хватает своего безумия, поэтому к чужому она подключается с трудом.

Ксения, однако, признала, что посмотреть кино всё же стоит, чтобы натренировать свою "насмотренность".

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.

