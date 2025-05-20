Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спрей, пудра и капля румян: летний бьюти-набор, который работает — или нет
Никакой планки! 8 минут стоя укрепят корпус круче, чем в зале
Длинные выходные вне столицы: топ-городов для короткого путешествия
Не дайте рассаде баклажанов погибнуть: советы по уходу и профилактике
Дисбаланс в туризме: экспорт услуг в России в 9 раз меньше вывода средств
Тепло под поверхностью: что скрывает внутренняя сторона Луны
Кошка не кукла, а хищник: ошибка в игре, из-за которой мурлыка теряет к вам интерес
Натуральные локоны без пуха и пушистости — это реально
Тайная сила из морозилки: продукты, которые работают лучше слабительных

Собчак раскритиковала фильм, отмеченный на Каннском фестивале

1:04
Кино

Ксения Собчак нецензурно охарактеризовала фильм, представленный на Каннском фестивале.

Кинотеатр Октябрь
Фото: commons.wikimedia.org by Svetlov Artem, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кинотеатр Октябрь

Ксения Собчак, которая сейчас блистает на Каннском фестивале, красуясь на красной дорожке, не оценила фильм Лина Ремзи "Умри, моя любовь".

Она сначала попыталась выразиться о кинокартине интеллигентно, а именно словами "не моё", а потом заявила, что определила фильм в папочку "…..страдальческое", употребив нецензурное слово.

Сюжет картины повествует о женщине, которую мучает послеродовая депрессия.

"Чёрный конь, чёрный любовник, чёрная комната и ржаноё поле, крысы, рок-музыка, нож, ружье — куда не посмотри, везде символы и знаки", — выразила своё мнение о фильме Ксения.

Журналистка объяснила, что ей хватает своего безумия, поэтому к чужому она подключается с трудом.

Ксения, однако, признала, что посмотреть кино всё же стоит, чтобы натренировать свою "насмотренность".

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Сейчас читают
Вода в бочке больше не зацветёт: добавьте это копеечное средство — и никакого болота
Недвижимость
Вода в бочке больше не зацветёт: добавьте это копеечное средство — и никакого болота Аудио 
Других языков не знаю и знать не хочу: Шаман раскрыл детали выступления на Интервидении
Российский шоу-бизнес
Других языков не знаю и знать не хочу: Шаман раскрыл детали выступления на Интервидении Аудио 
Две стороны фольги, но только одна из них работает: узнайте, как правильно готовить
Еда и рецепты
Две стороны фольги, но только одна из них работает: узнайте, как правильно готовить Аудио 
Популярное
Этот бабушкин предмет снова в тренде — и стоит дороже дизайнерской мебели

Узнайте, почему винтажные ковры становятся символом статуса и уюта в современном интерьере — это не просто мода, а настоящая инвестиция.

Этот бабушкин предмет снова в тренде — и стоит дороже дизайнерской мебели
Ешь — и молодеешь: сухофрукт, который борется с морщинами и слабостью
Ешь — и молодеешь: сухофрукт, который борется с морщинами и слабостью
Один лишний миллиметр — и вы попали: правда о моторном масле
Всего 3 ингредиента — и салат готов: этот рецепт с крабовыми палочками всегда спасает, когда гости на пороге
Кинопродюсер Анна Тихонова: Хорошим людям надо объединяться Анжела Якубовская Признавая Россию мировым игроком, арабские лидеры едут на первый саммит в Москву Любовь Степушова Шахматная партия глобального масштаба: Трамп и Путин готовятся сыграть в мир во всём мире Дмитрий Плотников
Во всём виноват Renault: французы не давали развиваться АвтоВАЗу и держали его в заложниках до 2022 года
Прохор Шаляпин о семейной жизни: как пройти через измену и сохранить союз
Когда менять шины — это прошлый век, а ты продолжаешь катать без забот
Когда менять шины — это прошлый век, а ты продолжаешь катать без забот
Последние материалы
Дисбаланс в туризме: экспорт услуг в России в 9 раз меньше вывода средств
Собчак раскритиковала фильм, отмеченный на Каннском фестивале
Кошка не кукла, а хищник: ошибка в игре, из-за которой мурлыка теряет к вам интерес
Натуральные локоны без пуха и пушистости — это реально
Тайная сила из морозилки: продукты, которые работают лучше слабительных
Китайцы скупают их, как горячие пирожки — в лидерах не те, кого берут у нас
Секрет в кабачке: эта запеканка хрустит по краям, а внутри — тает, как сыр
Бюджетный маршрут в тропический рай: способ сэкономить на перелётах без потери комфорта
Без сметаны, майонеза или масла: витаминный салат с авокадо с оригинальной заправкой для здоровья и вкуса
Средний чек в супермаркетах России: неожиданный рост на 4,28% — что скрывается за цифрами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.