Собчак раскритиковала фильм, отмеченный на Каннском фестивале

Ксения Собчак нецензурно охарактеризовала фильм, представленный на Каннском фестивале.
Ксения Собчак, которая сейчас блистает на Каннском фестивале, красуясь на красной дорожке, не оценила фильм Лина Ремзи "Умри, моя любовь".
Она сначала попыталась выразиться о кинокартине интеллигентно, а именно словами "не моё", а потом заявила, что определила фильм в папочку "…..страдальческое", употребив нецензурное слово.
Сюжет картины повествует о женщине, которую мучает послеродовая депрессия.
"Чёрный конь, чёрный любовник, чёрная комната и ржаноё поле, крысы, рок-музыка, нож, ружье — куда не посмотри, везде символы и знаки", — выразила своё мнение о фильме Ксения.
Журналистка объяснила, что ей хватает своего безумия, поэтому к чужому она подключается с трудом.
Ксения, однако, признала, что посмотреть кино всё же стоит, чтобы натренировать свою "насмотренность".
Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.
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