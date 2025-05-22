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Взгляд изнутри: как дочь Юлии Пересильд относится к бурной истории любви её родителей?

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Кино

Пользователи Сети очень любят обсуждать отношения Юлии Пересильд и Алексея Учителя. У них случился роман, когда Учитель был женат. В тот же период Юлия родила детей. Хейтеры любят припоминать этот факт, намекая на то, что знаменитости вели себя безнравственно.

Юлия Пересильд
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Юлия Пересильд

Анна Пересильд дала интервью Надежде Стрелец и рассказала, как она относится к таким разговорам. По словам Анны, ей нет до них дела. Ей важнее счастье родителей, а оно не зависит от чужого мнения.

"Мне самое главное, чтобы они все были счастливы. Чтобы папа был счастлив, чтобы мама была счастлива. Мне абсолютно всё равно, что пишут про их отношения, что они такие-сякие. Вот вообще неважно. Я вижу, что они счастливы", — пояснила начинающая актриса.

Уточнения

А́нна Алексе́евна Переси́льд (род. 20 мая 2009, Москва, Россия) — российская актриса.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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