Почему Кристен Стюарт считает, что любой может стать режиссёром — её откровенное признание

1:06 Your browser does not support the audio element. Кино Зарубежное кино

Кристен Стюарт, прославившаяся ролью Беллы Свон в саге "Сумерки", бросила вызов традиционным представлениям о режиссуре.

Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Кристен Стюарт

На пресс-мероприятии в рамках Каннского кинофестиваля актриса заявила, что "создать кино может любой, кому есть что сказать".

"Не нужно диплома или технической подкованности — достаточно чувствовать, что ты хочешь выразить", — уверена актриса.

По мнению Стюарт, миф о необходимости "особого опыта" для режиссёра — всего лишь глупый стереотип.

Свои слова звезда подкрепила делом: её первый полнометражный фильм "Хронология воды", представленный в программе "Особый взгляд", получил четырёхминутные овации зала. Лента, основанная на мемуарах писательницы Лидии Юкнавич, уже названа критиками одним из самых смелых дебютов года.

Несмотря на успех в режиссуре, Стюарт не планирует покидать актёрскую профессию. Скоро зрители увидят её в вампирском триллере "Плоть богов", где она сыграет роль, далёкую от романтичного образа Беллы.

Уточнения

Кри́стен Джеймис Стю́арт (англ. Kristen Jaymes Stewart; род. 9 апреля 1990, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американская актриса.



Междунаро́дный Ка́ннский кинофестива́ль (фр. Festival international du film de Cannes) — ежегодный кинематографический фестиваль, проводимый во второй половине мая в курортном городе Канн (Франция) на базе Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет.

