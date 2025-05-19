Почему Кристен Стюарт считает, что любой может стать режиссёром — её откровенное признание

Кристен Стюарт, прославившаяся ролью Беллы Свон в саге "Сумерки", бросила вызов традиционным представлениям о режиссуре.
На пресс-мероприятии в рамках Каннского кинофестиваля актриса заявила, что "создать кино может любой, кому есть что сказать".
"Не нужно диплома или технической подкованности — достаточно чувствовать, что ты хочешь выразить", — уверена актриса.
По мнению Стюарт, миф о необходимости "особого опыта" для режиссёра — всего лишь глупый стереотип.
Свои слова звезда подкрепила делом: её первый полнометражный фильм "Хронология воды", представленный в программе "Особый взгляд", получил четырёхминутные овации зала. Лента, основанная на мемуарах писательницы Лидии Юкнавич, уже названа критиками одним из самых смелых дебютов года.
Несмотря на успех в режиссуре, Стюарт не планирует покидать актёрскую профессию. Скоро зрители увидят её в вампирском триллере "Плоть богов", где она сыграет роль, далёкую от романтичного образа Беллы.
Кри́стен Джеймис Стю́арт (англ. Kristen Jaymes Stewart; род. 9 апреля 1990, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американская актриса.
Междунаро́дный Ка́ннский кинофестива́ль (фр. Festival international du film de Cannes) — ежегодный кинематографический фестиваль, проводимый во второй половине мая в курортном городе Канн (Франция) на базе Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет.
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