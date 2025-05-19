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Он ушёл без прощания: Уэс Андерсон раскрыл конфликт с Джином Хэкменом на съёмках

0:58
Кино » Зарубежное кино

Режиссёр Уэс Андерсон в интервью The Sunday Times признался, что съёмки культовой "Семейки Тененбаум" (2001) омрачил конфликт с Джином Хэкменом.

Уэс Андерсон
Фото: commons.wikimedia.org by Martin Kraft, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Уэс Андерсон

Актёр, сыгравший главу семейства Рояла Тененбаума, был "в ярости" из-за зарплаты и согласился на роль лишь после уговоров: "Он не хотел участвовать, но я его достал".

Хэкмен покинул площадку, не попрощавшись, и после премьеры общение прекратилось.

"Он не понимал мой подход — возможно, я был слишком молод", — добавил режиссёр.

Несмотря на разногласия, Хэкмен создал яркий образ, а Билл Мюррей, также участвовавший в проекте, позже объяснил поведение звезды: "Он чувствовал ответственность, работая с детьми, собаками и загадочным Кумаром".

Новая лента Андерсона "Финикийская схема" с Мюрреем в роли второго плана стартует в прокате 30 мая.

Уточнения

Уэсли Уэльс А́ндерсон (англ. Wesley Wales Anderson; род. 1 мая 1969, Хьюстон, Техас, США) — американский кинорежиссёр, сценарист, актёр и кинопродюсер.

Ю́джин А́ллен (Джин) Хэ́кмен (англ. Eugene Allen «Gene» Hackman; 30 января 1930, Сан-Бернардино, Калифорния — около 18 февраля 2025, O gah Po'geh) — американский актёр и писатель.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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