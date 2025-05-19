Он ушёл без прощания: Уэс Андерсон раскрыл конфликт с Джином Хэкменом на съёмках

Режиссёр Уэс Андерсон в интервью The Sunday Times признался, что съёмки культовой "Семейки Тененбаум" (2001) омрачил конфликт с Джином Хэкменом.
Актёр, сыгравший главу семейства Рояла Тененбаума, был "в ярости" из-за зарплаты и согласился на роль лишь после уговоров: "Он не хотел участвовать, но я его достал".
Хэкмен покинул площадку, не попрощавшись, и после премьеры общение прекратилось.
"Он не понимал мой подход — возможно, я был слишком молод", — добавил режиссёр.
Несмотря на разногласия, Хэкмен создал яркий образ, а Билл Мюррей, также участвовавший в проекте, позже объяснил поведение звезды: "Он чувствовал ответственность, работая с детьми, собаками и загадочным Кумаром".
Новая лента Андерсона "Финикийская схема" с Мюрреем в роли второго плана стартует в прокате 30 мая.
Уэсли Уэльс А́ндерсон (англ. Wesley Wales Anderson; род. 1 мая 1969, Хьюстон, Техас, США) — американский кинорежиссёр, сценарист, актёр и кинопродюсер.
Ю́джин А́ллен (Джин) Хэ́кмен (англ. Eugene Allen «Gene» Hackman; 30 января 1930, Сан-Бернардино, Калифорния — около 18 февраля 2025, O gah Po'geh) — американский актёр и писатель.
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