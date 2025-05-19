Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
11% роста в ювелирной индустрии: какие бренды лидируют
Заметили трещину в стене — не откладывайте: действует проверенный способ
Стройность без голода: Мария Погребняк подробно расписала своё меню
Эти машины можно продать дороже, чем купили — не миф, а реальность
Эти машины с пробегом теряют в цене каждый день — вот что с ними не так
Не просто грусть, а предсмертный звон нейронов: опасная сторона апатии, о которой молчат
ТОП-10 советских автомобилей с характером
Как не стать жертвой туристических мошенников — 5 простых правил безопасности
Капитальный ремонт неизбежен: экс-президент Зенита шокировал заявлением после матча с Ростовом

Канны встречают Спейси: оправданный актёр получит награду спустя 10 лет молчания

1:16
Кино » Фестивали

Американский актёр Кевин Спейси, чья карьера была омрачена судебными разбирательствами, готовится к триумфальному возвращению на Каннский фестиваль.

Кевин Спейси
Фото: commons.wikimedia.org by Richardc39, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кевин Спейси

По данным Variety, 64-летняя звезда получит награду за жизненные достижения в кино уже в ближайший вторник. Это его первое появление на фестивале за 10 лет — в последний раз он посещал Канны в 2014 году.

Награда станет второй за два года: в 2023-м Спейси удостоился аналогичной премии на фестивале в Италии. Поездку актёра организовали продюсеры его нового проекта — триллера The Awakening ("Пробуждение"), где он играет главу тайной организации, контролирующей мировые события.

Возвращение Спейси стало возможным после череды оправданий. В 2023 году лондонский суд снял с него девять обвинений в сексуальных домогательствах, а в 2024-м британская Фемида подтвердила вердикт.

Несмотря на многолетний скандал, актёр не покинул профессию: ещё в 2022-м он снялся в итальянской драме "Человек, который нарисовал Бога".

Уточнения

Ке́вин Спе́йси (англ. Kevin Spacey; полное имя — Ке́вин Спе́йси Фа́улер (англ. Kevin Spacey Fowler); род. 26 июля 1959, Саут-Ориндж, Нью-Джерси, США) — американский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, продюсер и крунер.
 

Междунаро́дный Ка́ннский кинофестива́ль (фр. Festival international du film de Cannes) — ежегодный кинематографический фестиваль, проводимый во второй половине мая в курортном городе Канн (Франция) на базе Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Сейчас читают
10 махов до Европы: Москва проверяет ракету, которую никто не может остановить
Правда ТВ
10 махов до Европы: Москва проверяет ракету, которую никто не может остановить Аудио 
Замок-гигант открывает ворота без билета — и предлагает виды, от которых захватывает дух
Туризм
Замок-гигант открывает ворота без билета — и предлагает виды, от которых захватывает дух Аудио 
Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья
Недвижимость
Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья Аудио 
Популярное
Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры

Старые серванты, аудиокассеты и кружевные занавески становятся настоящими модными находками. Как то, что считалось мусором, превращается в тренды 2023 года?

Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры
Усман Дембеле исключен из списка претендентов на Золотой мяч
Усман Дембеле исключен из списка претендентов на Золотой мяч
Илья Резник раскрыл имена самых благодарных артистов на российской эстраде
Три ложки в лунку — и перец начинает качаться, как на дрожжах
Европа поддерживает Украину только в своих мечтах и публичных речах Дмитрий Плотников Зачем Зеленский вчера сорвался в Албанию, когда в Стамбуле решалась его судьба Любовь Степушова
Утренний ритуал: как правильно поздороваться с кошкой, чтобы получить мурчание в ответ
Йод, молоко и никакой химии: рецепт, после которого огурцы будут как на выставке
Джокович назвал самого сильного соперника, с которым ему когда-либо приходилось играть
Джокович назвал самого сильного соперника, с которым ему когда-либо приходилось играть
Последние материалы
Эти машины можно продать дороже, чем купили — не миф, а реальность
Эти машины с пробегом теряют в цене каждый день — вот что с ними не так
Не просто грусть, а предсмертный звон нейронов: опасная сторона апатии, о которой молчат
ТОП-10 советских автомобилей с характером
Как не стать жертвой туристических мошенников — 5 простых правил безопасности
Капитальный ремонт неизбежен: экс-президент Зенита шокировал заявлением после матча с Ростовом
Виноградные шпалеры: как создать идеальные условия для роста
Как спасти забитый слив без вреда для труб: рецепт, который стоит 0 рублей
Сладости нарасхват: московские кондитеры увеличили отгрузки на 31,7%
Сливочный водопад вкуса: секрет идеального белого соуса для пасты раскрыт – гости ахнут!
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.