Канны встречают Спейси: оправданный актёр получит награду спустя 10 лет молчания

1:16 Your browser does not support the audio element. Кино Фестивали

Американский актёр Кевин Спейси, чья карьера была омрачена судебными разбирательствами, готовится к триумфальному возвращению на Каннский фестиваль.

Фото: commons.wikimedia.org by Richardc39, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Кевин Спейси

По данным Variety, 64-летняя звезда получит награду за жизненные достижения в кино уже в ближайший вторник. Это его первое появление на фестивале за 10 лет — в последний раз он посещал Канны в 2014 году.

Награда станет второй за два года: в 2023-м Спейси удостоился аналогичной премии на фестивале в Италии. Поездку актёра организовали продюсеры его нового проекта — триллера The Awakening ("Пробуждение"), где он играет главу тайной организации, контролирующей мировые события.

Возвращение Спейси стало возможным после череды оправданий. В 2023 году лондонский суд снял с него девять обвинений в сексуальных домогательствах, а в 2024-м британская Фемида подтвердила вердикт.

Несмотря на многолетний скандал, актёр не покинул профессию: ещё в 2022-м он снялся в итальянской драме "Человек, который нарисовал Бога".

Уточнения

Ке́вин Спе́йси (англ. Kevin Spacey; полное имя — Ке́вин Спе́йси Фа́улер (англ. Kevin Spacey Fowler); род. 26 июля 1959, Саут-Ориндж, Нью-Джерси, США) — американский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, продюсер и крунер.





Междунаро́дный Ка́ннский кинофестива́ль (фр. Festival international du film de Cannes) — ежегодный кинематографический фестиваль, проводимый во второй половине мая в курортном городе Канн (Франция) на базе Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет.

