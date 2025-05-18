Последние годы Нины Гребешковой: как она справлялась с трудностями

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Нина Гребешкова, звезда советского кинематографа, ушла из жизни 10 мая на 95-м году, но до последнего дня оставалась примером стойкости.

Фото: commons.wikimedia.org by pixel2013, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Свечи

Об этом в эфире шоу "Ты не поверишь!" рассказала её дочь Оксана Гайдай.

"Мама до конца сохраняла твёрдую память и ясный ум. Она мужественно принимала возраст, никогда не жалуясь", — подчеркнула Гайдай.

Писатель Аркадий Инин, близко знавший актрису, добавил: "Она говорила о слабости в руках и ногах, но жалоб не было. Её речь оставалась чёткой, а мысли — острыми".

Гребешкова жила отдельно, но семья поддерживала её: помогала с продуктами, хотя актриса не требовала постоянной опеки.

Прощание с легендой, снявшейся в более чем 80 фильмах, состоялось 14 мая на Кунцевском кладбище Москвы. Её роли в лентах "Бриллиантовая рука", "Служебный роман" и других стали классикой, а сила духа — примером для близких.

Уточнения

Ни́на Па́вловна Гребешко́ва (29 ноября 1930, Москва, СССР — 10 мая 2025, Москва, Россия) — советская и российская киноактриса; заслуженная артистка Российской Федерации (2001).



