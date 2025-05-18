Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гараж как философия: что значил личный автомобиль в СССР
Я умоляла их не показывать это: Деми Мур раскрыла свой главных страх на съёмках Ангелов Чарли
Одно — к болезням, другое — к долголетию: какое масло стоит оставить на кухне
Туристы под контролем: самая высокая гора Японии вводит лимиты и проверки
Тайны кошачьей души: как стать лучшим другом, не нарушая её границ
Гель от ушной инфекции: прощай, многодневный курс антибиотиков
Весенний уход за парковыми розами: нужно ли обрезать
Клопы остановили производство автомобилей: почему завод Rivian страдает от паразитов
Добавьте в тесто один фрукт — и ваши сырники заиграют новыми вкусами

Последние годы Нины Гребешковой: как она справлялась с трудностями

1:04
Кино » Российское кино

Нина Гребешкова, звезда советского кинематографа, ушла из жизни 10 мая на 95-м году, но до последнего дня оставалась примером стойкости.

Свечи
Фото: commons.wikimedia.org by pixel2013, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Свечи

Об этом в эфире шоу "Ты не поверишь!" рассказала её дочь Оксана Гайдай.

"Мама до конца сохраняла твёрдую память и ясный ум. Она мужественно принимала возраст, никогда не жалуясь", — подчеркнула Гайдай.

Писатель Аркадий Инин, близко знавший актрису, добавил: "Она говорила о слабости в руках и ногах, но жалоб не было. Её речь оставалась чёткой, а мысли — острыми".

Гребешкова жила отдельно, но семья поддерживала её: помогала с продуктами, хотя актриса не требовала постоянной опеки.

Прощание с легендой, снявшейся в более чем 80 фильмах, состоялось 14 мая на Кунцевском кладбище Москвы. Её роли в лентах "Бриллиантовая рука", "Служебный роман" и других стали классикой, а сила духа — примером для близких.

Уточнения

Ни́на Па́вловна Гребешко́ва (29 ноября 1930, Москва, СССР — 10 мая 2025, Москва, Россия) — советская и российская киноактриса; заслуженная артистка Российской Федерации (2001).
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Сейчас читают
Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле
Наука и техника
Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле Аудио 
Этот пустяк может стоить двигателя: что нельзя делать, когда мчишься по шоссе
Авто
Этот пустяк может стоить двигателя: что нельзя делать, когда мчишься по шоссе
Популярное
Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле

Учёные думали — водоросли или морская слизь. А это оказалась сосновая пыльца, попавшая в море в таких масштабах, что её увидел спутник.

Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле
Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры
Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры
Этот пустяк может стоить двигателя: что нельзя делать, когда мчишься по шоссе
Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья
Европа поддерживает Украину только в своих мечтах и публичных речах Дмитрий Плотников Зачем Зеленский вчера сорвался в Албанию, когда в Стамбуле решалась его судьба Любовь Степушова
Скидка за старый аккумулятор — это не выгодно: вот как продать батарею с прибылью
Самое дорогое место Европы: город, где небоскрёбы выросли из золота
Кажется удобным, а на деле — мина в баке: почему лишние литры обходятся дорого
Кажется удобным, а на деле — мина в баке: почему лишние литры обходятся дорого
Последние материалы
Очень выжжена: певица Слава раскрыла правду о своих чувствах после разрыва с Данилицким
Шведский стол: секреты, о которых молчат рестораны — неожиданные факты от тревел-блогера
Ягодные помады — это не просто тренд, а спасение для твоего образа
Европа поддерживает Украину только в своих мечтах и публичных речах
Почему Европа выбрала искренность: Рудковская о победе австрийца на Евровидении
Если рыба — это скучно, просто не пробовали её в таком виде: фрикадельки без компромиссов
Все уверены, что динозавры вымерли, а на самом деле всё совсем иначе
Меньше грибка, больше помидоров: какую плёнку выбрать для проветриваемого парника
Польза со вкусом боли: чем на самом деле полезна острая пища
Водородная бомба замедленного действия: находка ученых в недрах Земли повергает в шок
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.