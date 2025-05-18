Ефремов после колонии: шок от китайских машин и тайная борьба за здоровье

1:08 Your browser does not support the audio element. Кино Российское кино

Больше месяца прошло с момента досрочного освобождения Михаила Ефремова, но 61-летний актёр по-прежнему избегает публичности.

Фото: wikimedia.org by putnik, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Михаил Ефремов

Как выяснилось, причина не только в желании остаться в тени: Ефремов восстанавливает здоровье — ещё в колонии у него обострились проблемы с сердцем и лёгкими. Подробности жизни артиста раскрыл его сын Никита Ефремов в эфире шоу "Кстати" на VK Видео.

"Он многому удивляется. Смотрит вокруг: "Почему везде китайские машины?” Или: "Как это Юра Борисов — Пушкин?”" — поделился Никита, отметив, что за пять лет заключения мир изменился до неузнаваемости.

По словам сына, Ефремов-старший сейчас сосредоточен на реабилитации: "Делает всё возможное, чтобы поправиться".

Несмотря на шок от новых реалий, Михаил пока не планирует возвращаться в соцсети или на сцену. Многие эксперты и близкие к актёру люди отмечают, что Ефремову предстоит долгий путь не только физического, но и психологического восстановления.

Уточнения

Михаи́л Оле́гович Ефре́мов (род. 10 ноября 1963, Москва, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, театральный режиссёр, телеведущий.



Ники́та Миха́йлович Ефре́мов (род. 30 мая 1988, Москва) — российский актёр театра, кино, озвучивания и дубляжа.



