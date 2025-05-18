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Франция наградила уехавшего из РФ Серебренникова за вклад в мировую культуру

0:56
Кино » Фестивали

Российский режиссёр Кирилл Серебренников удостоился ордена Почётного легиона — высшей государственной награды Франции.

Кирилл Серебренников
Фото: commons.wikipedia.org by Col. Hans Landa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кирилл Серебренников

Церемония прошла при участии министра культуры Рашиды Дати, которая отметила его "революционный вклад в театр, кино и оперу". Как сообщает РБК со ссылкой на кинокритика Ларису Малюкову, Дати выделила работу Серебренникова в классическом и авангардном искусстве, а также создание легендарного "Гоголь-центра" и участие в Каннском кинофестивале.

"Его присутствие во французской культуре бесценно", — заявила министр.

Сам режиссёр, проживающий в Европе, подчеркнул необходимость сохранения диалога между Россией и Западом: "Искусство и любовь сильнее любых барьеров".

На Каннском кинофестивале в этом году Кирилл Серебренников представляет свою картину "Исчезновение" с Аугустом Дилем в главной роли.

Уточнения

Кири́лл Семёнович Сере́бренников (род. 7 сентября 1969, Ростов-на-Дону) — российский теле-, кино- и театральный режиссёр, телеведущий.

О́рден Почётного легио́на (фр. Ordre national de la Légion d'honneur) — французский национальный орден (организация), учреждённый Наполеоном Бонапартом 19 мая 1802 года по примеру рыцарских орденов. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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