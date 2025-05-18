Франция наградила уехавшего из РФ Серебренникова за вклад в мировую культуру

0:56 Your browser does not support the audio element. Кино Фестивали

Российский режиссёр Кирилл Серебренников удостоился ордена Почётного легиона — высшей государственной награды Франции.

Фото: commons.wikipedia.org by Col. Hans Landa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Кирилл Серебренников

Церемония прошла при участии министра культуры Рашиды Дати, которая отметила его "революционный вклад в театр, кино и оперу". Как сообщает РБК со ссылкой на кинокритика Ларису Малюкову, Дати выделила работу Серебренникова в классическом и авангардном искусстве, а также создание легендарного "Гоголь-центра" и участие в Каннском кинофестивале.

"Его присутствие во французской культуре бесценно", — заявила министр.

Сам режиссёр, проживающий в Европе, подчеркнул необходимость сохранения диалога между Россией и Западом: "Искусство и любовь сильнее любых барьеров".

На Каннском кинофестивале в этом году Кирилл Серебренников представляет свою картину "Исчезновение" с Аугустом Дилем в главной роли.

Уточнения

Кири́лл Семёнович Сере́бренников (род. 7 сентября 1969, Ростов-на-Дону) — российский теле-, кино- и театральный режиссёр, телеведущий.



О́рден Почётного легио́на (фр. Ordre national de la Légion d'honneur) — французский национальный орден (организация), учреждённый Наполеоном Бонапартом 19 мая 1802 года по примеру рыцарских орденов.

