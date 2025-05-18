Франция наградила уехавшего из РФ Серебренникова за вклад в мировую культуру

Российский режиссёр Кирилл Серебренников удостоился ордена Почётного легиона — высшей государственной награды Франции.
Церемония прошла при участии министра культуры Рашиды Дати, которая отметила его "революционный вклад в театр, кино и оперу". Как сообщает РБК со ссылкой на кинокритика Ларису Малюкову, Дати выделила работу Серебренникова в классическом и авангардном искусстве, а также создание легендарного "Гоголь-центра" и участие в Каннском кинофестивале.
"Его присутствие во французской культуре бесценно", — заявила министр.
Сам режиссёр, проживающий в Европе, подчеркнул необходимость сохранения диалога между Россией и Западом: "Искусство и любовь сильнее любых барьеров".
На Каннском кинофестивале в этом году Кирилл Серебренников представляет свою картину "Исчезновение" с Аугустом Дилем в главной роли.
Кири́лл Семёнович Сере́бренников (род. 7 сентября 1969, Ростов-на-Дону) — российский теле-, кино- и театральный режиссёр, телеведущий.
О́рден Почётного легио́на (фр. Ordre national de la Légion d'honneur) — французский национальный орден (организация), учреждённый Наполеоном Бонапартом 19 мая 1802 года по примеру рыцарских орденов.
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