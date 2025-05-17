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Девушка Дурова засветилась в Каннах: широкая улыбка и слова о сбывшихся мечтах

1:03
Кино » Фестивали

24-летняя Юлия Вавилова, спутница основателя Telegram Павла Дурова, впервые вышла на красную дорожку Каннского кинофестиваля.

Павел Дуров с Юлией Вавиловой
Фото: Telegram by Telegram-канал Юлии Вавиловой, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Павел Дуров с Юлией Вавиловой

На премьере фильма "Эддингтон" блогерша предстала в белом мини-платье с V-образным вырезом, дополнив образ чёрным клатчем-сердцем и лаконичными украшениями.

"Я не думаю, что вы видели меня такой счастливой. Мечты сбываются", — подписала она фото в Telegram-канале, где продвигает теорию о "вселенной, исполняющей желания".

Отношения Вавиловой и 40-летнего Дурова стали публичными весной 2024 года. Пара оказалась в центре внимания после задержания бизнесмена во Франции, где против него ведётся уголовное расследование.

Тогда же Юлия потеряла ребёнка, что связывают со стрессом от ареста. Недавно слухи о её новой беременности взорвали соцсети, но сама блогерша их опровергла: "Пока рано, но в будущем хочу много детей".

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Ду́ров (род. 10 октября 1984, Ленинград, РСФСР, СССР) — российский предприниматель в сфере информационных технологий, основатель социальной сети «ВКонтакте» и кроссплатформенного мессенджера Telegram.
 

Междунаро́дный Ка́ннский кинофестива́ль (фр. Festival international du film de Cannes) — ежегодный кинематографический фестиваль, проводимый во второй половине мая в курортном городе Канн (Франция) на базе Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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