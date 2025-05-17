Стала известна дата, когда Глеб Калюжный отправится в армию

Актёр Глеб Калюжный, фигурант уголовного дела об уклонении от армии, начнёт срочную службу 27 мая.
Как сообщил РИА Новости его агент Григорий Сухов, призыв стартует в 8:00 со сборного пункта на Угрешской. Войска, куда распределят артиста, пока неизвестны.
Решение последовало после громкого скандала: в марте Калюжный допрашивался в СК из-за многолетнего игнорирования повесток. Ему грозило до двух лет колонии, так как законных оснований для освобождения от службы у него не было.
В апреле Telegram-канал Mash сообщил об отсрочке актёра — из-за учёбы и съёмок в патриотических проектах.
Глеб Калюжный известен зрителям по участию в таких проектах, как "Красный шёлк", "Вампиры средней полосы" и других.
Глеб Дми́триевич Калю́жный (род. 14 августа 1998, Москва, Россия) — российский актёр и музыкант.
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