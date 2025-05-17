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Максим Матвеев раскрывает тайну: как он воспринимает откровенные сцены с Елизаветой Боярской

Кино » Российское кино

Максим Матвеев в беседе с писателем Александром Цыпкиным затронул тему, о которой редко говорят публично: как актёр воспринимает откровенные сцены с участием супруги — Елизаветы Боярской.

Елизавета Боярская, Максим Матвеев
Фото: Аккаунт Елизаветы Боярской by Елизавета Боярская, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Елизавета Боярская, Максим Матвеев

Интервью выйдет 22 мая на YouTube-канале "Ключ" в рамках проекта "5 книг", но главные откровения уже стали достоянием публики.

"Сначала сложно смотреть, особенно на ранних этапах отношений. Но это часть нашей профессии", — признался Матвеев.

Сейчас, по его словам, оба супруга относятся к рабочим моментам спокойно. По его словам, со временем привыкаешь к происходящему, главное — разделять личное и профессиональное.

Актёр подчеркнул, что их брак с Боярской сталкивается с теми же вызовами, что и у пар за пределами шоу-бизнеса: "Нет никакой исключительности. Те же недопонимания, компромиссы, радости".

Ранее Джастин Бибер впервые высказался об отношениях с P. Diddy.

Уточнения

Макси́м Алекса́ндрович Матве́ев (род. 28 июля 1982, Светлый, Калининградская область, РСФСР, СССР) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, заслуженный артист России (2018).

Елизаве́та Миха́йловна Боя́рская (род. 20 декабря 1985, Ленинград, СССР) — российская актриса театра, кино и телевидения. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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