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Глеб Калюжный уходит в армию: узнайте, как это повлияет на его карьеру и какие у него планы на будущее

1:12
Кино

26-летний актёр Глеб Калюжный некоторое время назад уклонялся от службы в армии. По этому поводу было возбуждено уголовное дело. Его вызвали на допрос. Если бы Калюжный не явился на допрос, ему могли бы присудить два года колонии. Калюжный явился на допрос и признал вину. Затем он получил отсрочку из-за съёмок в фильме.

Солдаты
Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Солдаты

Недавно Глеб неожиданно объявил, что скоро он пойдёт служить в армию, поэтому на данный момент отказывается от творческих предложений. На год его актёрская работа будет отложена. Калюжный уже строит планы на будущее, когда он вернётся из армии. Он мечтает снять авторское кино.

"Сейчас к проектам не готовлюсь, готовлюсь к армии. Да, скоро ухожу служить, а когда вернусь, будет много всего интересного, ждите. Вернусь в следующем году", — пояснил 26-летний артист в разговоре со StarHit.

Дата отправления в армию пока не названа. Глеб Калюжный обратился к фанатам, чтобы они не верили слухам, что он якобы хотел подогреть интерес к своей персоне.

Уточнения

Глеб Дми́триевич Калю́жный (род. 14 августа 1998, Москва, Россия) — российский актёр и музыкант.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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