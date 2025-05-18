Селфи на красной дорожке: Том Круз и команда нарушили правила Каннского фестиваля

1:00 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёрскому составу фильма "Миссия невыполнима" не привыкать к трюкам, но тот, который они выкинули на красной дорожке Канн, мог бы поставить их в тупик перед организаторами фестиваля.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Том Круз

Мировая премьера фильма "Миссия невыполнима: Финальная расплата" состоялась в среду (14 мая) в Большом театре Люмьер, где Том Круз исполнил свою лебединую песню в роли супершпиона Итана Ханта.

Перед показом Круз и его коллеги по фильму, включая Саймона Пегга, Ханну Уоддингем, Трэммелла Тилмана и Анджелу Бассетт, прошлись по красной дорожке.

Они несколько раз останавливались, чтобы запечатлеть радостный момент на селфи, сделанном Кристофером Маккуорри, режиссёром пяти из восьми фильмов "Миссия невыполнима.

Несмотря на кажущуюся безобидность, селфи нарушили правила Каннского кинофестиваля, которые гласят, что делать селфи на красной дорожке запрещено.

Уточнения

Том Круз (англ. Tom Cruise, полное имя — То́мас Круз Мапотер IV (англ. Tom Cruise Mapother IV); род. 3 июля 1962, Сиракьюс, Нью-Йорк, США) — американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер.

