Я умоляла их не показывать это: Деми Мур раскрыла свой главных страх на съёмках Ангелов Чарли

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Перед съёмками в "Ангелы Чарли: Только вперёд" Деми Мур должна была похудеть, и она справилась с этой задачей за три недели. Актриса выглядела идеально, в её фигуре не было ни одного изъяна, однако у неё был один панический страх во время съёмок.

Фото: commons.wikimedia.org by David Shankbone, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Деми Мур

Деми Мур должна была пройтись по пляжу в открытом купальнике. Она страшно боялась, что на экране её покажут со спины. Об этом актриса рассказала в "Шоу Дрю Бэрримор".

"Все, что я помню, это как я умоляла их не показывать мои ягодицы. Я не знаю, почему это было моей навязчивой идеей", — призналась Деми.

Уточнения

Деми́ Джин Мур (англ. Demi Gene Moore; [dəˈmiː dʒiːn ˈmɔːr]), в девичестве — Гайнс (англ. Guynes; род. 11 ноября 1962[…], Розуэлл, Нью-Мексико) — американская актриса, достигшая мировой известности в 1980-х годах.

