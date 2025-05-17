Лиза Янковская снимется в Голливуде — актриса вошла в актёрский состав фильма "Не от мира сего", который повествует о противостоянии США и России на фоне украинского конфликта.
Сестра актёра Ивана Янковского Лиза Янковская дебютирует в американском кинематографе. Первоначальной претенденткой на главную партию значилась Кристен Стюарт, впоследствии уступившая своё место наследнице музыкального гения Элвиса Пресли — актрисе Райли Кио.
Имя персонажа, воплощаемого 30-летней Янковской, остаётся загадкой. Сеть активно обсуждает усилившуюся тенденцию привлечения русских артистов в американский кинобизнес.
Вспомним, что в нынешнем году Юрий Борисов удостоился номинации на "Оскар" за картину "Анора". Фильм завоевал призовые места на церемонии вручения наград, а оба исполнителя главных ролей — Юрий Борисов и Марк Эйдельштейн — получили мировую известность.
Ива́н Янко́вский: Янковский, Иван Филиппович (род. 1990) — российский актёр, лауреат премии «Золотой орёл».
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Эти змеи пугают не только внешностью, но и размерами. От гиганта весом в тонну до ядовитого монстра, который ест сородичей. Одной из них вы обязаны вымиранием.