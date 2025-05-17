Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мяуканье вместо сна: 9 причин, почему кошка превращается в ночную сирену
7 ароматов пленят чувства: кокос и ваниль творят магию — выбрать один невозможно
Худеешь — просто слушая звук? Ученые нашли способ снижать вес без диет и операций
Стирка при 40 градусах: опасная ошибка, которую совершают миллионы
Сломается ли через месяц? Эти авто с мотором не подведут даже после 200 тыс. км
Маргаритки массово расцвели? Это не красота, а знак, что почва заболела
30 секунд как вечность: как физическая активность искажает восприятие времени
Две игры решат всё: тренер Спартака интригует заявлением об итогах сезона – чего ждать фанатам
Хотите быть квалифицированным инвестором? Готовьте круглую сумму — ЦБ РФ изменил правила

Лиза Янковская снимется в голливудском фильме, где должна была играть Кристен Стюарт

1:03
Кино

Лиза Янковская снимется в Голливуде — актриса вошла в актёрский состав фильма "Не от мира сего", который повествует о противостоянии США и России на фоне украинского конфликта.

Оскар
Фото: pinterest.com by Catarina instalação cinema, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Оскар

Сестра актёра Ивана Янковского Лиза Янковская дебютирует в американском кинематографе. Первоначальной претенденткой на главную партию значилась Кристен Стюарт, впоследствии уступившая своё место наследнице музыкального гения Элвиса Пресли — актрисе Райли Кио.

Имя персонажа, воплощаемого 30-летней Янковской, остаётся загадкой. Сеть активно обсуждает усилившуюся тенденцию привлечения русских артистов в американский кинобизнес.

Вспомним, что в нынешнем году Юрий Борисов удостоился номинации на "Оскар" за картину "Анора". Фильм завоевал призовые места на церемонии вручения наград, а оба исполнителя главных ролей — Юрий Борисов и Марк Эйдельштейн — получили мировую известность.

Уточнения

Ива́н Янко́вский: Янковский, Иван Филиппович (род. 1990) — российский актёр, лауреат премии «Золотой орёл».

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Сейчас читают
Когда закончится жизнь на Земле? Суперкомпьютер дал точный ответ
Наука и техника
Когда закончится жизнь на Земле? Суперкомпьютер дал точный ответ Аудио 
Любовь на съёмках: Алексей Воробьёв и Аида Гарифуллина сыграли тайную свадьбу
Российский шоу-бизнес
Любовь на съёмках: Алексей Воробьёв и Аида Гарифуллина сыграли тайную свадьбу Аудио 
Оно пахнет свежестью, а для мышей — это ад: простой способ выгнать грызунов из дома
Недвижимость
Оно пахнет свежестью, а для мышей — это ад: простой способ выгнать грызунов из дома Аудио 
Популярное
Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека

Эти змеи пугают не только внешностью, но и размерами. От гиганта весом в тонну до ядовитого монстра, который ест сородичей. Одной из них вы обязаны вымиранием.

Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека
Когда закончится жизнь на Земле? Суперкомпьютер дал точный ответ
Когда закончится жизнь на Земле? Суперкомпьютер дал точный ответ
Квентин Тарантино назвал единственный идеальный фильм в истории кино
Оно пахнет свежестью, а для мышей — это ад: простой способ выгнать грызунов из дома
Гиперзвуковое оружие будущего: что это и кто сегодня впереди? Дмитрий Плотников Зачем Зеленский вчера сорвался в Албанию, когда в Стамбуле решалась его судьба Любовь Степушова
Собаки не ловят, кошки не лезут, люди не рискуют: что не так с городскими утками
Горе объединило: Алёна Хмельницкая высказалась о бывшем муже Тигране Кеосаяне и его нынешней жене Маргарите Симоньян
Германия запускает инновацию с бетонными шарами: как они помогут решить проблемы хранения энергии
Германия запускает инновацию с бетонными шарами: как они помогут решить проблемы хранения энергии
Последние материалы
Худеешь — просто слушая звук? Ученые нашли способ снижать вес без диет и операций
Стирка при 40 градусах: опасная ошибка, которую совершают миллионы
Сломается ли через месяц? Эти авто с мотором не подведут даже после 200 тыс. км
Маргаритки массово расцвели? Это не красота, а знак, что почва заболела
30 секунд как вечность: как физическая активность искажает восприятие времени
Две игры решат всё: тренер Спартака интригует заявлением об итогах сезона – чего ждать фанатам
Хотите быть квалифицированным инвестором? Готовьте круглую сумму — ЦБ РФ изменил правила
Фотографии, которые завораживают: лучшие места для фотосессий в Будапеште
Секрет ребристых чипсов раскрыт: форма, которая заставляет есть ещё и ещё
Лиза Янковская снимется в голливудском фильме, где должна была играть Кристен Стюарт
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.