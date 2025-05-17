Лиза Янковская снимется в голливудском фильме, где должна была играть Кристен Стюарт

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Лиза Янковская снимется в Голливуде — актриса вошла в актёрский состав фильма "Не от мира сего", который повествует о противостоянии США и России на фоне украинского конфликта.

Фото: pinterest.com by Catarina instalação cinema, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Оскар

Сестра актёра Ивана Янковского Лиза Янковская дебютирует в американском кинематографе. Первоначальной претенденткой на главную партию значилась Кристен Стюарт, впоследствии уступившая своё место наследнице музыкального гения Элвиса Пресли — актрисе Райли Кио.

Имя персонажа, воплощаемого 30-летней Янковской, остаётся загадкой. Сеть активно обсуждает усилившуюся тенденцию привлечения русских артистов в американский кинобизнес.

Вспомним, что в нынешнем году Юрий Борисов удостоился номинации на "Оскар" за картину "Анора". Фильм завоевал призовые места на церемонии вручения наград, а оба исполнителя главных ролей — Юрий Борисов и Марк Эйдельштейн — получили мировую известность.

Уточнения

Ива́н Янко́вский: Янковский, Иван Филиппович (род. 1990) — российский актёр, лауреат премии «Золотой орёл».

