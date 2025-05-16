Режиссёр Кракена разоблачил миф о Голливуде: что скрывают американские фильмы

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Режиссёр Николай Лебедев, создатель нашумевшего "Кракена", выступил с резкой критикой в адрес российских кинематографистов.

Фото: commons.wikipedia.org by Alexander Veprev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Николай Лебедев

В беседе с корреспондентом ТАСС он заявил, что пора прекратить "культивировать миф о превосходстве Голливуда". Лебедев, имевший опыт работы в США в начале 2000-х, развеял стереотипы.

"Средний уровень американских фильмов далёк от совершенства. Но там публика идёт в кинотеатры даже на посредственные проекты — это часть культуры", — пояснил он.

Особое внимание режиссёр уделил российской специфике: "С 90-х у нас закрепилось убеждение, что своё кино не стоит смотреть. Это порочная практика". По его мнению, зрителю нужно давать разноформатный контент — от авторского до массового, не боясь экспериментов.

Ранее стало известно, что певец Алексей Воробьёв тайно женился на известной оперной певице.

Уточнения

Никола́й И́горевич Ле́бедев (род. 16 ноября 1966, Кишинёв, СССР) — российский кинорежиссёр и сценарист.

