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В Голливуде снимут кино про главу СССР Иосифа Сталина

1:37
Кино

Голливуд приступает к созданию масштабного кинофильма, посвященного жизни Иосифа Сталина.

Иосиф Сталин
Фото: soviethistory.msu.edu by Виктор Говорков, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Иосиф Сталин

Уже предстоящим летом стартуют съёмки дорогостоящего проекта, сценарий которого основан на популярнейшем произведении британского исследователя истории Саймона Себага-Монтефиоре.

В Голливуде полным ходом идут приготовления к запуску амбициозного и одновременно вызывающего интерес кинопроекта. За режиссуру ленты "Молодой Сталин" назначен талантливый постановщик Гела Баблуани ("Двенадцать", "Наследник"), лауреат престижного Венецианского фестиваля. Стоит подчеркнуть, что Баблуани обладает грузинским происхождением — его родители переехали жить во Францию, когда будущий режиссёр ещё учился в школе.

Создание фильма по мотивам известной книги Себага-Монтефиоре начнётся в ближайшие кварталы именно в столице Грузии — городе Тбилиси. А главную роль молодого советского лидера исполнит популярный актёр Космо Джарвис, прославившийся своей работой в громком телесериале "Сёгун".

Байопик расскажет о молодости и начале пути революционера.

"Меня всегда привлекали истории, которые живут в тени, и нет тени длиннее, чем у Сталина. Это не портрет власти — это погружение в огонь, который её выковал", — заявил режиссер.

Описывая молодые годы вождя, авторы покажут преступный мир Российской империи, зарождение революционных движений и ограбление банка, в котором участвовал будущий советский руководитель.

Уточнения

Ио́сиф Виссарио́нович Ста́лин (фамилия при рождении — Джугашви́ли 6 [18] декабря 1878, Гори, Тифлисская губерния, Российская империя — 5 марта 1953, Ближняя дача, село Волынское, Кунцевский район, Московская область, РСФСР, СССР) — российский революционер, советский политический, государственный, военный и партийный деятель.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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