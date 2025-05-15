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Леонид Якубович в роли злодея: что скрывает новый фильм ужасов Валерии Германики

Кино » Российское кино

Режиссёр Валерия Гай Германика анонсировала новый фильм ужасов "Ням-ням", в котором главную роль злодея сыграет неожиданный актёр — Леонид Аркадьевич Якубович, ведущий культовой телепередачи "Поле чудес".

Леонид Якубович
Фото: commons.wikimedia.org by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Леонид Якубович

По словам Германики, Якубович с энтузиазмом воспринял предложение и легко согласился на съёмки. Режиссёр назвала Якубовича "мегакрутым актёром", отмечая, что ему давно пора попробовать себя в жанре крутого кино.

Фильм "Ням-ням", по словам Германики, является её личным манифестом, выходом за рамки привычного. Режиссёр подчеркнула, что в случае отказа в выдаче прокатного удостоверения, она планирует выложить фильм в открытый доступ в интернете.

Идея картины принадлежит самой Германике и актёру Антону Ривалю, который также написал сценарий.

Ранее Иван Ургант показал редкое фото старшей дочери, похожей на знаменитую прабабушку.

Уточнения

Леони́д Арка́дьевич Якубо́вич (род. 31 июля 1945, Москва) — советский и российский телеведущий, актёр театра, кино и телевидения, сценарист, телепродюсер, прозаик.

Вале́рия Гай Алекса́ндровна Герма́ника (при рождении — Вале́рия И́горевна Дуди́нская; род. 1 марта 1984, Москва, СССР) — российский кинорежиссёр и телеведущая. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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