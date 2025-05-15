Леонид Якубович в роли злодея: что скрывает новый фильм ужасов Валерии Германики

Режиссёр Валерия Гай Германика анонсировала новый фильм ужасов "Ням-ням", в котором главную роль злодея сыграет неожиданный актёр — Леонид Аркадьевич Якубович, ведущий культовой телепередачи "Поле чудес".
По словам Германики, Якубович с энтузиазмом воспринял предложение и легко согласился на съёмки. Режиссёр назвала Якубовича "мегакрутым актёром", отмечая, что ему давно пора попробовать себя в жанре крутого кино.
Фильм "Ням-ням", по словам Германики, является её личным манифестом, выходом за рамки привычного. Режиссёр подчеркнула, что в случае отказа в выдаче прокатного удостоверения, она планирует выложить фильм в открытый доступ в интернете.
Идея картины принадлежит самой Германике и актёру Антону Ривалю, который также написал сценарий.
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Леони́д Арка́дьевич Якубо́вич (род. 31 июля 1945, Москва) — советский и российский телеведущий, актёр театра, кино и телевидения, сценарист, телепродюсер, прозаик.
Вале́рия Гай Алекса́ндровна Герма́ника (при рождении — Вале́рия И́горевна Дуди́нская; род. 1 марта 1984, Москва, СССР) — российский кинорежиссёр и телеведущая.
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