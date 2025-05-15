Гела Баблуани снимает фильм о Сталине: как Космо Джарвис вживётся в роль?

Космо Джарвис, известный по роли в сериале "Сёгун", получил главную роль в биографическом триллере "Молодой Сталин".
Режиссёр проекта — грузино-французский кинематографист Гела Баблуани ("13"), а финансированием занимается студия Access Entertainment Лена Блаватника, ранее поддержавшая оскароносную "Зону интересов".
Фильм основан на бестселлере Саймона Себага Монтефиоре и расскажет о ранних годах Иосифа Сталина, когда "будущий советский лидер был грабившим банки гангстером в дореволюционной России".
Сюжет затронет крупнейшее ограбление в истории страны, а также погрузит в криминальный мир и революционные круги имперской эпохи.
"Это не портрет власти, а погружение в огонь, который её выковал", — пояснил Баблуани, назвав Джарвиса идеальным актёром для роли, сочетающей харизму и опасность.
Харрисон Космо Крикорян Джарвис (англ. Harrison Cosmo Krikoryan Jarvis; род. 1 сентября 1989, Риджвуд, Нью-Джерси, США) — британский актёр, музыкант и режиссёр.
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