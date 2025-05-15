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Гела Баблуани снимает фильм о Сталине: как Космо Джарвис вживётся в роль?

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Кино » Зарубежное кино

Космо Джарвис, известный по роли в сериале "Сёгун", получил главную роль в биографическом триллере "Молодой Сталин".

Космо Джарвис
Фото: commons.wikipedia.org by Abriuans887, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Космо Джарвис

Режиссёр проекта — грузино-французский кинематографист Гела Баблуани ("13"), а финансированием занимается студия Access Entertainment Лена Блаватника, ранее поддержавшая оскароносную "Зону интересов".

Фильм основан на бестселлере Саймона Себага Монтефиоре и расскажет о ранних годах Иосифа Сталина, когда "будущий советский лидер был грабившим банки гангстером в дореволюционной России".

Сюжет затронет крупнейшее ограбление в истории страны, а также погрузит в криминальный мир и революционные круги имперской эпохи.

"Это не портрет власти, а погружение в огонь, который её выковал", — пояснил Баблуани, назвав Джарвиса идеальным актёром для роли, сочетающей харизму и опасность.

 

Уточнения

Харрисон Космо Крикорян Джарвис (англ. Harrison Cosmo Krikoryan Jarvis; род. 1 сентября 1989, Риджвуд, Нью-Джерси, США) — британский актёр, музыкант и режиссёр.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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